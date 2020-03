Dag dividend ABN, ING en Rabo. Afscheid van hoge yields

De Nederlandse banken keren geen dividend uit. ECB-president Lagarde heeft die oproep aan het bedrijfsleven gedaan. De ingehouden uitkering zou als een buffer kunnen worden gebruikt voor slechte(re) tijden.

Maar welke aandelen bieden een extreem mooi dividendrendement. Wereldhave mag dan bovenaan staan met een yield van 34,8%, maar deze onderneming wankelt door de crisis die op de vastgoedmarkt ontstaat. Ook bij de banken en andere financials moet men zich afvragen of de hoge yields niet een waarschuwingssignaal is, iets dat door ons allen verblind is genegeerd. Ongetwijfeld zullen banken giga grote voorzieningen gaan treffen door toevoegingen aan het stroppenpotje. Dat is even logisch als onvermijdelijk. ABN Amro, ING en Rabo hebben inmiddels aangekondigd het dividend te schrappen vanwege het virus. Ook bij RD Shell worden vraagtekens geplaatst bij de mooie yield van meer dan 10%.

Het is niet waarschijnlijk dat de meeste aandelen met een hoge yield (zie lijstje) slachtoffer zullen worden van de crisis. Natuurlijk zullen ze het moeilijk krijgen. Ongetwijfeld zullen vele yields sneuvelen door lagere of gestaakte uitkeringen, hetzij door lagere resultaten hetzij door hogere voorzieningen. Van de aandelen met een hoge yield zijn de vastgoedaandelen het meest kwetsbaar. Yields zijn voorlopig geen betrouwbare indicator. De kans is groot dat pay-outs zullen dalen als iedereen uit het dal krabbelt. Eerst weer vet op de botten.

Top 3

De top 3 uit het onderstaande lijstje wordt gevormd door ABN Amro, ING en RD Shell. Het zijn mooie aandelen om puts op te schrijven of gestaffeld aan te kopen.

