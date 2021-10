Dalend vertrouwen beleggers in AEX en Amazon

Het beleggersvertrouwen laat in oktober een daling zien, dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer. In de voorgaande vier maanden stond de vertrouwensindex rond de 146 punten. In oktober is de stand gezakt met 23 punten tot een niveau van 123 punten. Beleggers zijn zowel negatiever over de algehele economische situatie in Nederland als over hun eigen financiële situatie. Ook de lagere AEX van begin oktober leidt tot weinig optimisme. Voor januari voorspellen beleggers een AEX-stand van 778, dit is 20 tot 30 punten lager dan de voorspellingen van de afgelopen twee maanden.

Simon Wiersma, beleggingsstrateeg van het ING Investment Office: “De flinke daling van de barometerstand laat zien dat het vertrouwen dat er is, fragiel is. Het hoeft maar een klein beetje tegen te zitten op de beurs en het vertrouwen zakt weg.” De BeleggersBarometer van oktober laat zien dat minder beleggers het een goede tijd vinden om te beleggen in risicovolle sectoren. Afgelopen maand vond 32% van de Nederlandse beleggers het een goede tijd om te beleggen in risicovolle sectoren, deze maand is dat teruggelopen naar 25%. Het percentage beleggers dat het een slechte tijd vindt om in risicovolle sectoren te beleggen is gestegen van 21% naar 30%.

Stijgende energieprijzen

De energieprijzen breken alle records. Voor 69% van de beleggers is dit een reden om hun gedrag aan te passen. Zo zegt 57% zuiniger om te gaan met gas, 40% zuiniger om te gaan met elektra en 22% rijdt minder met de auto. De stijgende energieprijzen hebben minder invloed op hoeveel beleggers verder uitgeven. Als ze wél bezuinigen, doen zij dit vooral op consumptiegoederen (20%) en op vakantie, uitjes en horeca (19%).

De stijging van de energieprijzen lijkt weinig effect te hebben op de investeringen van de beleggers. De meerderheid van de beleggers (71%) ziet de hogere energieprijzen niet als een kans op de beurs. Een vijfde van de beleggers (20%) ziet het als een kans om te investeren in bedrijven in duurzame energie. 11% zal hierdoor juist (extra) gaan investeren in olie en gas gerelateerde bedrijven.

Naast energie zijn ook andere zaken, zoals grondstoffen duurder geworden. Toch is dit voor iets meer dan de helft van de beleggers (55%) geen reden om hun bestedingspatroon aan te passen. Mochten de prijzen blijven stijgen en men moet bezuinigen, dan zou men vooral kiezen om minder te gaan sparen. Daarna zou men als eerste bezuinigen op horeca en vakanties.

Geld over door coronacrisis

Vanwege de coronabeperkingen hebben veel mensen minder geld kunnen uitgeven. 71% van de beleggers heeft hierdoor geld overgehouden het afgelopen jaar. Van de beleggers die geld overhielden heeft 23% ervoor gekozen om dit (deels) te beleggen. 15% wil het overgehouden geld gebruiken om de stijgende kosten op te vangen.

Minder vertrouwen in Amazon

Beleggers geven aan te verwachten dat ook deze maand ASML van alle technologie aandelen het hoogste rendement zal opleveren. Amazon volgt ASML, maar hier is een trend zichtbaar waarin steeds minder beleggers verwachten dat Amazon het meeste rendement op zal leveren. In februari dit jaar verwachtte 21% dat Amazon het meeste rendement op zal leveren, deze maand geldt dat nog maar voor 10% van de beleggers. Microsoft stijgt daarentegen van 2% in juni naar 6% in oktober. “Hier lijken beleggers vooral achterom te kijken. Amazon heeft dit jaar tot nu toe weinig rendement opgeleverd, terwijl Microsoft en ASML dit jaar forse koersstijgingen laten zien,” aldus Wiersma.

