Dalende inflatie maakt obligaties en groeiaandelen tactisch aantrekkelijk

Optimix verwacht dat in 2023 de inflatie een stuk lager zal uitvallen. Naast het restrictieve monetaire beleid, zullen ook de energieprijzen bijdragen aan lagere jaar-op-jaar vergelijkingen.

De paniekniveaus van de gasprijzen van afgelopen zomer komen waarschijnlijk niet meer terug. Lagere inflatiecijfers zullen ervoor zorgen dat centrale banken minder hard op het monetaire rempedaal hoeven trappen. Dit geeft lucht aan de economie, aan obligaties en aan groeiaandelen.

Beleggingskeuzes

Dankzij de gestegen rentestanden en risicopremies zijn veel beleggingen aantrekkelijker geworden in het afgelopen jaar. De grootste verandering in de beleggingskeuzes van Optimix is dat obligaties een prominentere plek in de portefeuille hebben gekregen. Met een aanvangsrendement van 2,75% op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar en ruim 4% op Europese bedrijfsobligaties bieden vastrentende waarden eindelijk weer een aantrekkelijk rendement en een buffer in economisch onzekerdere tijden. De vermogensbeheerders van Optimix hebben daarom de afgelopen maanden stapsgewijs obligaties bijgekocht ten faveure van alternatieve beleggingen en aandelen.

Duurzame energie

Binnen de aandelencomponent van de portefeuille geeft Optimix de voorkeur aan beleggingsthema’s die op de lange termijn spelen. De hoge energieprijzen en de afhankelijkheid van onbetrouwbare regimes maken investeren in duurzamere energiebronnen nog belangrijker. Er zullen daarom veel overheidsinvesteringen in duurzame energie worden gedaan. Optimix heeft dan ook een accent op ondernemingen actief in de duurzame energiesector aangebracht, denk aan wind- en zonne-energie, maar ook aan fabrikanten van (hybride) warmtepompen en hun toeleveranciers.

Grondstoffenaandelen

Knelpunt in de verduurzaming is de schaarste aan grondstoffen. Voor de productie van windmolens, maar ook voor elektrische auto’s is veel koper nodig. Daarom heeft Optimix ook een overweging in grondstoffenaandelen. Deze grondstoffenproducenten zijn bovendien zeer goed in staat hogere prijzen door te rekenen aan hun afnemers, waardoor deze belegging tevens een goede bescherming tegen inflatoire druk biedt.

Tactische keuze: rentegevoelige beleggingen

Lagere rentestanden leiden niet alleen tot hogere obligatiekoersen, maar zijn ook een rugwind voor aandelen. Daarom heeft Optimix ook tactisch groeiaandelen in de portefeuille opgenomen. De waarderingen van ondernemingen waarvan een relatief groot deel van de winst verder in de toekomst ligt, zijn gedaald door de opgelopen rente. Nu er tekenen zijn van afnemende inflatie, geeft dit ruimte voor lagere rentestanden op korte termijn en lucht voor groeiaandelen. Denk hierbij aan de grote groeiondernemingen als Apple en Microsoft, maar ook kleinere groeiparels van eigen bodem zoals ASM International en BESI.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18075 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht