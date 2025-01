Daling Galapagos nog niet voorbij

Biotechconcern Galapagos verraste beleggers afgelopen woensdag met plannen om zich op te splitsen. Het gaat 40% van zijn personeelsbestand schrappen en zijn kleine moleculeprogramma’s stopzetten. Het hoopt daarmee zijn grote cashburn te doen dalen. Na een aanvankelijke stijging viel het aandeel in de loop van de week sterk terug. Beleggers bleken toch niet overtuigd te zijn van de plannen van Galapagos. Volgens Investtech ziet het aandeel er technisch gezien ook slecht uit.

Investtech: “Galapagos verloor vrijdag 6% en eindigde op 25,06 euro. We moeten terug naar 23. februari 2024 om een even grote daling te vinden. Toen daalde het aandeel met 8%. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Galapagos negatief op middellange termijn

