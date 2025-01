Damian Bakker (Ebury): ‘Samen resultaten boeken bij hedgen’

Bij een voetbalwedstrijd kan een wissel het verschil maken tussen winst en verlies. Op het goede moment je sterspeler het veld insturen kan een team aan de overwinning helpen. Maar dit soort besluiten gaan ook gepaard met risico’s. Wat als de speler geblesseerd raakt? Of hooggespannen verwachtingen niet waarmaakt? In de wereld van hedging kun je je evenmin tegen alle risico’s indekken. Met hedging bedoelen we het investeren in een effect om het risico van een andere investering te beperken, stelt Damian Bakker, foreign exchange expert bij fintech bedrijf Ebury.

Met een uitgekiende strategie, waarin je op het goede moment investeert in andere activa, kun je een heel eind komen. Hedgefondsen gokken bijvoorbeeld massaal op koersdalingen in sectoren als schone energie en groene technologie. Helaas blijven de aandelen in groene energie ver achter bij de markt, wat schadelijke gevolgen voor de energietransitie kan hebben. Gelukkig is de uitslag, net als bij voetbal, nooit gegarandeerd.

Koers houden in de storm

Je kunt je op twee manieren beschermen tegen onzekerheid. Ten eerste via spreiding van de portefeuille en ten tweede via derivaten. Er zijn in de recente geschiedenis meer dan genoeg redenen geweest om naar je hedgingstrategie te kijken. De coronapandemie, de kredietcrisis of het streven om klimaatneutraliteit te bereiken. Maar een robuuste hedgingstrategie ontwerpen is makkelijker gezegd dan gedaan, want koers zetten tijdens heftige schommelingen is knap lastig. Hoe kom je door stormachtige tijden heen? En zorg je voor veilige winstmarges en een voorspelbare kasstroom?

Risico vermijden of opzoeken

Net zoals een voetbalteam niet zonder trainer kan, kan een bedrijf niet zonder beleggingsadviseur; met algoritmen en patronen kun je verwachte handelsvolumes voorspellen. Hierbinnen kun je meerdere strategieën onderscheiden. Een bedrijf kan kiezen voor risico-aversie, maar een risicotolerante aanpak is ook heel goed voorstelbaar. Het nemen van risico kan namelijk lonen in de dynamische wereld van hedging. Óf je kiest voor de middenweg. Dan ga je voor een neutrale strategie waarbij je risico niet vermijdt, maar evenmin opzoekt.

Je sterspeler inzetten

Behalve het al dan niet nemen van risico, is het tijdsbestek waarover je nadenkt van groot belang. Als bedrijf kun je kiezen voor een static hedging programma. Dit betekent dat je periodieke hedges opzet die gedurende een bepaalde periode niet worden aangepast. Je zet de hedges bijvoorbeeld vast voor twaalf maanden. Een mogelijk nadeel is dat je er geen gebruik van kunt maken als de markt gunstiger wordt.

Doorslaggevende wissel

Ook kun je kiezen voor kortere periodes, middels een rolling hedging programma. Hierbij zet je hedges vast voor bijvoorbeeld drie maanden. Dit maakt je flexibeler als de marktomstandigheden veranderen. Zie het als een trainer die tijdens de wedstrijd nog zijn spelers kan wisselen. Kun je je voorstellen dat de opstelling niet meer te wijzigen zou zijn als de geest van de wedstrijd verandert? Met een rolling hedging programma ben je flexibeler als de marktomstandigheden veranderen. En kun je als het ware de doorslaggevende wissel maken.

Gegarandeerde stabiliteit

Daarnaast kun je kiezen voor een layered hedging programma. Hierbij kijk je naar meerdere boekjaren. Je neemt vervolgens het gemiddelde als uitgangspunt voor de hedges, waardoor je als bedrijf een bijzonder stabiel resultaat kunt boeken. Kies je voor zekerheid? Of wil je kunnen meeprofiteren als de markt gunstiger wordt? Met templates kun je makkelijk het succes van de gekozen strategie beoordelen.

Samen de strategie vormgeven

Samen sta je sterker. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de afhankelijkheid van een scheidsrechter van assistenten die de spelers in de gaten houden die níet aan de bal zijn. Of wat dacht je van de inzichten van de VAR? Uiteindelijk moet je handelen in de geest van de wedstrijd. Als er feitelijk gezien een overtreding heeft plaatsgevonden, maar de spelers zijn er samen uitgekomen, kun je er als scheidsrechter alsnog voor kiezen om geen gele kaart te geven. Zo moet je ook in de wereld van hedging altijd je ogen open houden voor kansen en risico’s. En dat kan alleen met een goed uitgedachte strategie. Dus ga op zoek naar een strategische partner, want zó boek je optimale resultaten.

