David Eiswert (TRP): ‘Nieuwste schok’

De afgelopen jaren waren bijzonder uitdagend voor beleggers. Het Russisch-Oekraïense conflict is de nieuwste schokkende gebeurtenis waarmee beleggers te maken krijgen.

Afgezien van de zeer zorgwekkende humanitaire gevolgen heeft het conflict ook een enorme impact voor het toekomstige energiebeleid en de inflatie op korte termijn, nu de energieprijzen de pan uitrijzen. Daarnaast verdwijnen langzaam twee van de grootste drijvende krachten achter de markten van de afgelopen jaren: de pandemie en de liquiditeitsinjectie van centrale banken die de economische groei ondersteunden.

David Eiswert, Portfolio Manager, Global Focused Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price verwacht dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot een gedragsverandering van zowel consumenten als markten. Dat biedt beleggers de kans om zich te positioneren voor de toekomst, onder meer door te beleggen in sectoren die wellicht zullen profiteren van een stijgende rente, de heropening van economieën en in landen waar een nieuwe economische cyclus is begonnen, met name in opkomende markten.

Twee grote verstoringen door de pandemie beginnen te verdwijnen

De pandemie heeft twee grote verstoringen teweeggebracht: (1) de ongekende hoeveelheid liquiditeit die de centrale banken hebben verstrekt (negatieve rente en QE) en (2) het extreme gedrag dat mensen tijdens de pandemie hebben vertoond of waar ze mee geconfronteerd werden – of dat nu thuiswerken was of haperende bevoorradingsketens, tekorten of een gedragswijziging. Die twee verstoringen zullen in 2022 en 2023 waarschijnlijk verdwijnen naarmate we met COVID-19 moeten leren leven en de centrale banken hun monetaire beleid verkrappen om de opgelopen inflatie te bestrijden.

Focus op de toekomst

Eiswert verwacht dat de markten op korte termijn zullen blijven reageren op de huidige crisis in Oekraïne en op macro-economische data (inflatie, lonen en werkloosheid). Maar hij acht het nu ook noodzakelijk om de portefeuille in te positioneren voor de richting die de wereld volgens hem uitgaat.

Eiswert gelooft niet dat de toekomstige rendementen te vinden zullen zijn in dezelfde sectoren die de afgelopen twee jaar goed hebben gepresteerd en waar beleggers op de automatische piloot in investeerden. Er waren veel grootschalige veranderingen tijdens de pandemie, waaronder de versnelling van digitale betalingen en e-commerce. Eiswert blijft in sommige van die tech-bedrijven investeren, maar hij gaat ervan uit dat de vraag die door de pandemie naar voren is gehaald, en waar deze bedrijven van hebben geprofiteerd, zal afnemen.

De focus moet nu liggen op het wegwerken van de Fed-disruptie en de terugkeer van sectoren die in een winterslaap zijn geweest, zoals de reissector en de lucht- en ruimtevaart. Dat zijn volgens Eiswert de sectoren waar nu de beste kansen liggen. Ook heeft Eiswert gezien dat opkomende markten onder druk hebben gestaan en dat de kloof tussen internationale aandelen en Amerikaanse binnenlandse aandelen groter is geworden. Maar daar liggen volgens hem nu ook mogelijkheden, zowel in de overweging van internationale markten, maar ook in specifieke markten zoals China of Brazilië.

Risico’s en mogelijkheden op de lange termijn

Eiswert meent dat de inflatie op korte termijn hoog zal blijven, vooral naarmate het conflict tussen Rusland en Oekraïne voortduurt. In de tweede helft van 2022 en verder zal de inflatie afnemen naarmate de knelpunten als gevolg van de pandemie afnemen. Dan ontstaat de zeer ongebruikelijke situatie dat de inflatie daalt maar de rente stijgt. Dit is contra-intuïtief en zal voor de markten moeilijk te begrijpen zijn. Op lange termijn denkt Eiswert dat de inflatie lager zal uitvallen dan in de afgelopen maanden, maar nog steeds hoger zal zijn dan in de periode vóór de pandemie.

Eiswert volgt ook nauwlettend de richting waarin het wereldwijde energiebeleid zich in de loop van de tijd zal ontwikkelen, nu urgentie om te diversifiëren ten opzichte van de traditionele energiebronnen toeneemt. De oorlog in Oekraïne zal de Fed niet op andere gedachten brengen en zal volgens Eiswert doorgaan met de verkrappingscyclus. Daarnaast verwacht hij dat de economieën over de hele wereld weer zullen aantrekken naarmate COVID-19 steeds meer als een endemische ziekte wordt behandeld.

