David Page (AXA): ‘Economie VK koelt verder af’

Nadat de groei van het bbp in het Verenigd Koninkrijk voor 2019 al uitkwam op het laagste cijfer sinds de financiële crisis, verwacht AXA voor 2020 dat de Britse economie nog verder afkoelt.

Dit schrijft David Page, senior econoom van AXA Investment Managers, in een reactie op het meest recente groeicijfer. Hieruit bleek dat de bbp-groei in het vierde kwartaal tot nul was gedaald, waarmee de groei voor het hele afgelopen jaar bleef steken op 1,2%.

Vooral de krimp van de industriële productie met 0,8% in de laatste drie maanden van het jaar was debet aan het stilvallen van de groei, wijst Page. Dit is volgens hem niet direct te wijten aan wederom het verlopen van een Brexit-deadline, maar meer aan de zwakke ontwikkeling van de wereldhandel.

Ook de dienstensector presteerde slecht, de kwartaalgroei viel terug naar 0,1%. Hier ziet Page wel dat Brexit-onzekerheid met name de binnenlandse distributiediensten parten speelde. Verhoging van de overheidsuitgaven kon niet volledig compenseren voor de minnen.

Page voorziet wel dat de groei dit jaar wat aantrekt, maar stelt zijn raming voor heel 2020 neerwaarts bij naar 1,0% van eerder 1,1%. Als voornaamste economische aanjager kijkt hij nadrukkelijk naar de overheid.

‘We verwachten dat de overheidsbestedingen solide zullen blijven, terwijl we uitzien naar de aankondiging van fiscale stimulering bij de bekendmaking van de begroting op 11 maart’, aldus Page. Hij ziet de Bank of England de beleidsrente het hele jaar handhaven op 0,75%.

Page houdt bij de ramingen een grote slag om de arm: ‘We zijn bezorgd om de neerwaartse risico’s indien het coronavirus zich verspreidt tot een wijdere uitbraak.’

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman

