David Ross (LFDE): ‘Tequila Sunrise in Mexico?’

Er zijn verschillende redenen om vandaag interesse te tonen in Mexico. Het is een van de grootste producenten van zilver, koper, goud, lood, zink, olie en aardgas. Als belangrijke handelspartner van de VS profiteert het sterk van de herstructurering van wereldwijde toeleveringsketens naast China. De Visie van David Ross, CFA, Beheerder Internationale aandelen, La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Met meer dan 127 miljoen inwoners is het het tiende dichtstbevolkte land ter wereld en heeft het een bbp van 1.470 miljard dollar, groter dan dat van Spanje. Bovendien zijn de recente nationale verkiezingen veelbesproken, net als in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS.

De zittende partij Morena en haar kandidate Claudia Sheinbaum behaalden een verpletterende overwinning bij de presidentsverkiezingen van 2 juni. Nog verontrustender voor beleggers is dat Morena genoeg zetels won in het Lagerhuis van het Congres om helemaal alleen grondwetswijzigingen door te voeren. En het kwam net twee zetels tekort voor de tweederde meerderheid die nodig is om hetzelfde te doen in de Senaat. De mogelijkheid van grote veranderingen creëert onzekerheid en markten hebben een hekel aan onzekerheid.

De bezorgdheid wordt nog vergroot door het feit dat de zittende president, Andrés Manuel López Obrador, wiens populariteit een boost heeft gekregen door zijn inspanningen om armoede te bestrijden, zijn ambt pas op 1 oktober neerlegt, een maand nadat het nieuwe Congres en de Senaat zijn aangetreden. Dit geeft AMLO – zoals hij bekend staat – de kans om grote grondwetswijzigingen door te voeren zonder zich zorgen te maken over de gevolgen.

Al deze factoren zorgden voor extreme volatiliteit op de markten na de verkiezingen. De Mexicaanse peso verloor 10% en de aandelenmarkt daalde twee weken lang sterk. Maar de markten maken vaak dezelfde fout als ze zich richten op Latijns-Amerika. Voor hen volgt elke overwinning van links in de voetsporen van Hugo Chavez in Venezuela, met de nationalisatie van privébezittingen, alomheersende hyperinflatie en diep geschokte investeerders.

De realiteit is over het algemeen anders. In 2002 veroorzaakte de mogelijke verkiezing van Lula in Brazilië paniek op de markten, die met 80% daalden tussen de piek in 2000 en de verkiezing, maar in werkelijkheid regeerde Lula bekwaam en bleek beleggen op het moment van zijn verkiezing een echte kans. Diezelfde paniek sloeg toe op de markten toen Humala in 2011 won in Peru, maar ook hier werd de regering bekwaam geleid, wat ook kansen creëerde. Tot slot biedt Mexico zelf een precedent met de overwinning van AMLO in 2018. Hoewel de markten sterk terrein verloren na zijn verkiezing en geen oog hadden voor het werk dat hij had verricht aan het roer van Mexico City, met name op het gebied van fiscale verantwoordelijkheid, was ook dit een kans.

Claudia Sheinbaum, voorheen burgemeester van Mexico City, de grootste stad van Noord-Amerika met meer dan 9,2 miljoen inwoners, trad in de voetsporen van AMLO. Haar beheer van de stad wordt alom als geloofwaardig beschouwd. Ze is ingenieur van opleiding en auteur van meer dan 100 artikelen en twee boeken over energie en milieu. Hoewel haar politieke filosofie niet liberaal is, wijst alles in haar achtergrond erop dat ze een verstandige en competente manager is. De leden van haar kabinet zijn zeer klassieke persoonlijkheden, wat de bezorgdheid van beleggers zou moeten wegnemen. In plaats van toe te geven aan de irrationele angst die haar verkiezingsoverwinning oproept, lijkt het erop dat beleggers er beter aan doen om te profiteren van de marktvolatiliteit.

Eén van de gouden beleggingsregels is te profiteren van een exogene correctie zolang de fundamentals van het bedrijf goed blijven.

