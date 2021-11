Daytraden: go with te flow

Daytraden of te wel daghandelen is een interessante wijze van handelen die steeds meer de aandacht trekt van beleggers. Er zijn verschillende manieren om met daytrading aan de slag te gaan maar de meest succesvolle methode is om gewoon met de markt mee te lopen: “Go With The Flow”. De Visie van Aloys Mattijssen, directeur Money2Work.

De achterliggende gedachte, het doel van daytraden, is je (trading-)kapitaal te beschermen door verliezen te beperken en je kapitaal te laten groeien door kleine maar regelmatige winsten te genereren. De technische voorwaarden om te kunnen daytraden zijn aan te leren. Om jezelf in een mentale gesteldheid te brengen om optimaal het systeem te kunnen traden is veel moeilijker. Eigenlijk is een trader vergelijkbaar met een zelfstandig ondernemer, je moet calculated-risk nemen en verliezen kunnen en willen accepteren met de drive om te winnen.Wat dat betreft is daytrading een afspiegeling van hetgeen je ook moet doen in het dagelijkse leven. Trade alleen als je zeker bent en zelfvertrouwen hebt, bij twijfel NOOIT handelen. Waak ervoor dat je een te overheersende mening hebt over de richting van de markt. De markt bepaald zelf welke richting zij uit gaat en niet de trader bepaalt de richting. De markt heeft maar één goede richting: niet Bull-side en ook niet de Bear-side maar “The Right Side”.

Technische voorwaarden

De technische voorwaarden om te kunnen daytraden zijn aan te leren. Om jezelf in een mentale gesteldheid te brengen om optimaal het systeem te kunnen traden is veel moeilijker. Eigenlijk is een trader vergelijkbaar met een zelfstandig ondernemer, je moet calculated-risk nemen en verliezen kunnen en willen accepteren met de drive om te winnen.

Voor daytrading is het belangrijk het systeem te gebruiken omdat dit aangeeft wanneer een mogelijke trade kan plaatsvinden. Het systeem doet dus ca. 75% van het denkwerk en uiteindelijk is het de trader die de beslissing neemt. De trader is altijd eindverantwoordelijk.

Om het systeem te draaien is een betrouwbaar en stabiel handelsplatform nodig. Het overzichtelijk houden (KIS) van het handelsplatform met het systeem tijdens het traden is key en wordt vaak onderschat. (KIS = Keep-It-Simple)

Daytrading draait om Timing en Richting.

Bekijk hier de snelcursus op de BeleggersFair: https://www.beleggersfair.nl/in-beeld/

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16683 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht