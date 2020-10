De 3 Gouden Tips van Martine Hafkamp

Exclusief voor de kijkers van de online BeleggersFair 2020 geven verschillende beursgoeroes hun beste tips prijs. Martine Hafkamp is, net als vorig jaar, weer één van de tipgevers. Hoe waardevol waren haar tips van vorig jaar?

Tijdens BeleggersFair 2019 tipte Martine Hafkamp, directeur van Fintessa Vermogensbeheer, drie aandelen die in haar ogen een plekje verdienden in een goed gespreide internationale beleggingsportefeuille: Nvidia, Iberdrola en Givaudan. Wilt u weten welke resultaat u met deze tip kon behalen? Kijk dan naar onderstaande video.

Hafkamp is ook dit jaar weer van de partij als tipgever tijdens de online BeleggersFair. “Ik ga m’n best doen u weer drie nieuwe suggesties aan de hand te doen waar u het komende jaar op de één of andere manier plezier aan kunt beleven. Tijdens de online BeleggersFair van 30 oktober aanstaande hoort u waar ik m’n oog op heb laten vallen.”

Wilt u haar Gouden Tips niet missen, bestel dan een gratis online ticket.

Wilt u de Gouden Tips van Martine Hafkamp uit 2019 nog eens nakijken? Bekijk dan de video hieronder:

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht