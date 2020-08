De 6 van Capital Group

Met welke feiten en veelgemaakte fouten dienen beleggers in volatiele tijden rekening te houden?

Vermogensbeheerder Capital Group zette dit op een rijtje op basis van de historische rendementen van de S&P 500.

Feit #1: Expansies duren veel langer en zijn groter dan recessies. Elke beursdaling is uiteraard anders, maar de Amerikaanse bear markets hebben sinds 1950 gemiddeld genomen 14 maanden geduurd. De gemiddelde bull market duurde meer dan vijf keer zo lang. Het verschil in rendement was net zo groot. De gemiddelde bull market boekte 279% winst, tegenover een gemiddeld verlies van 33% voor de bear markets. Al ging het beursherstel onvermijdelijk gepaard met paniekerige krantenkoppen, marktvolatiliteit en tussentijdse verliezen.

Feit #2: Na scherpe correcties herstellen de markten relatief snel. Bij elk van de 18 grootste dalingen van de S&P 500 sinds 1929 stond de S&P 500 vijf jaar later weer op het droge. De rendementen over die vijfjaarlijkse periodes bedroegen gemiddeld meer dan 18% per jaar.

Feit #3: Sommige van ‘s werelds grootste bedrijven zijn opgericht in economisch moeilijke tijden, zoals McDonald’s, Walmart, Microsoft, Airbus, Starbucks en Apple. Sterke bedrijven vinden een manier om te overleven en zelfs te gedijen in moeilijke economische omstandigheden. Bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen en te groeien in moeilijke tijden bieden vaak aantrekkelijke belegginskansen op de lange termijn.

Fout #1: Proberen de markten te timen. Wie zijn geld uit de markt haalt tijdens een recessie, loopt het risico om niet op het juiste moment weer in te stappen, en zo een groot deel van het beursherstel te missen. Het missen van zelfs maar de 10 beste dagen van het beursherstel op de S&P 500 tussen 1 januari 2010 en 31 december 2019 verkleint het rendement met 33%, en dat verschil loopt uiteraard op naar mate er meer van die ‘goede’ dagen gemist worden.

Fout #2: Niet beleggen omwille van negatieve krantenkoppen. Grote beleggingskansen duiken vaak op wanneer beleggers zich het meest pessimistisch voelen. Periodes van grote onzekerheid zijn niets nieuws voor de markten, maar door de jaren heen hebben ze altijd veerkracht getoond. In de tien jaar na de aanval op Pearl Harbour in 1941 boekte de S&P 500 een gemiddeld jaarlijks rendement van 16,2%, in de tien jaar na Lehman Brothers in 2008 was er een gemiddeld jaarlijks rendement van 11,7%.

Fout #3: Te veel focussen op de korte termijn. De volatiliteit van de markt is vooral ongemakkelijk voor wie naar de ups en downs op de korte termijn kijkt. Een langere tijdshorizon staat toe te focussen op de langetermijngroei van beleggingen en de mate waarin u dichter bij uw beleggingsdoel bent gekomen. Een langetermijnvisie vlakt de schommelingen op de korte termijn af en laat het beeld van een groeiende portefeuille duidelijker zien.

