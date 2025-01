Jean-Paul van Oudheusden: ‘De aantrekkingskracht van de Nederlandse maakindustrie’

Door de combinatie van renteverlagingen door centrale banken en hoge waarderingen voor de meest populaire grote aandelen ter wereld verschuift een deel van de beleggers de aandacht naar kleinere bedrijven. In Nederland heeft op zo’n moment de maakindustrie altijd een grote aantrekkingskracht. Drie bedrijven die eind 2024 met nieuws kwamen, waardoor ze in 2025 volop in de belangstelling staan, zijn Euronext-aandelen TKH, Nedap en Avantium. Dat stelt Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist van eToro.

TKH, alweer 20 jaar de officiële naam van Twentsche Kabel Holding, is de grootste van de drie met een beurswaarde van €1,3 miljard. Het bedrijf opende in september een nieuwe fabriek in de Eemshaven voor de productie van zeekabels voor windmolenparken. Vlak voor de Kerst meldde investeringsmaatschappij HAL Investments een belang van 3,5% in TKH te bezitten. Omdat HAL, ook aandeelhouder bij onder andere Vopak, SBM Offshore en Boskalis, bij een deelneming doorgaans een belang opbouwt van minimaal 15% werd de interesse van beleggers meteen gewekt. Is de investering een opmaat voor privatisering? Door tegenvallende financiële resultaten in 2024 noteert het aandeel TKH op dit moment tegen een historisch gezien lage koers/winstverhouding van 12x.

Zorgt de nieuwe strategie van Nedap voor hernieuwde groei?

Nedap, vanaf 1933 de naam van de Nederlandse Apparatenfabriek, hield op 7 november jongstleden een strategiedag. Het technologiebedrijf met een beurswaarde van €350 miljoen zet vol in op zogenaamde digital twins, die de fysieke en digitale bedrijfsvoering met elkaar verbindt. Vanuit het Gelderse Groenlo richt men zich op de gezondheidszorg, veehouderijen, beveiligingsapparatuur en detailhandel. Door de steeds verdergaande digitalisering van het bedrijfsleven lijkt de timing goed gekozen. In 2025 zal moeten blijken of de hernieuwde aanpak tot omzet- en winstgroei zal leiden. Het aandeel Nedap bewoog de afgelopen vier jaar op de beurs voornamelijk zijwaarts.

Mag Avantium op grote schaal aan de slag voor Coca-Cola?

Sinds 2010 werkt Avantium, in 2000 ontstaan als een afsplitsing van Shell, eraan om Coca-Cola als grote klant binnen te halen. Avantium ontwikkelde een duurzamer alternatief voor de wereldwijd gebruikte PET-flessen. Een grote vis als Coca-Cola aan de haak slaan zou natuurlijk een doorbraak betekenen. Voorlopig zit het bedrijf met een beurswaarde van €155 miljoen nog in de investeringsfase en maakt het nog geen winst. Op 22 oktober haalde Avantium de voorpagina’s, toen koningin Maxima in Delfzijl de eerste fabriek kwam openen. Naast Coca-Cola richt men zich ook op potentiële klanten als Louis Vuitton, Albert Heijn en Carlsberg. Op de beurs is het aandeel sinds de beursgang in 2017 flink weggezakt. De aankondiging van het binnenhengelen van een grote vis kan daar in 2025 verandering in brengen. Het uitblijven van zulk nieuws is voor beleggers een aanzienlijk risico.

