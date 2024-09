De AEX (912) heeft een impuls nodig om de grens van 920-925 te doorbreken

De Aziatische aandelenmarkten blijven de show stelen. Alleen is Europa daar niet echt gevoelig voor.

Futures Amerika nauwelijks hoger. De Amerikaanse economie groeide in het tweede kwartaal van 2024 met 3% op jaarbasis, ongewijzigd ten opzichte van de tweede raming en boven een opwaarts herziene groei van 1,6% in het eerste kwartaal. Het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt in de VS daalde met 4.000 ten opzichte van de voorgaande week tot 218.000 in de periode die eindigde op 21 september, onder de marktverwachtingen van een stijging tot 225.000 en bereikte een nieuw dieptepunt in 4 maanden. Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde voor initiële claims, dat de volatiliteit van week tot week vermindert, daalde met 3.500 tot 224.750.

Azië hoger. Nikkei +2,6%. De kernconsumentenprijsindex voor het Ku-gebied van Tokio in Japan steeg in september 2024 met 2% j-o-j, waarmee een einde kwam aan vier opeenvolgende maanden van versnelling van de prijsgroei en een scherpe vertraging ten opzichte van een stijging van 2,4% in augustus, wat overeenkomt met de verwachtingen. Het laatste cijfer is ook in lijn met de prijsstabiliteitsdoelstelling van de Bank of Japan van 2%, wat pleit voor een voorzichtige aanpak van de centrale bank bij beleidsaanpassingen. Uit de notulen van de vergadering van de BOJ in september bleek dat de leden opriepen tot waakzaamheid ten aanzien van opwaartse inflatierisico’s, maar waarschuwden voor het creëren van te veel marktverwachtingen van toekomstige renteverhogingen. Shanghai +2,5%. De People’s Bank of China (PBoC) verlaagde de reservevereiste met 50 basispunten, de tweede verlaging dit jaar om een haperende economie te ondersteunen. De PBoC verlaagde ook de 7-daagse reverse repo-rente met 20 basispunten tot 1,5%.

Euro/dollar is redelijk stabiel op 1,1164. Brent -0,,1% op 71,55 dollar,

De AEX (912) heeft een impuls nodig om de grens van 920-925 te doorbreken

