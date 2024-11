De AEX bereikt pas een omslag bij 900

De Amerikaanse presidentsverkiezingen van dinsdag worden de meest nauwlettend in de gaten gehouden gebeurtenis en trekken de aandacht van beleggers over de hele wereld.

Daarnaast zullen de markten het rentebesluit van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten houden, evenals de ISM Services PMI, het consumentenvertrouwen in Michigan, gegevens over buitenlandse handel, fabrieksorders en niet-agrarische productiviteitsmaatregelen. Ook zal het winstseizoen doorgaan en zal de focus verschuiven naar large- en midcapbedrijven. Wereldwijd zullen de belangrijkste rentebeslissingen van het VK, Australië, Brazilië, Polen en Noorwegen van cruciaal belang zijn. De cijfers over de industriële productie, de fabrieksorders en de handelsbalans van Duitsland, samen met de PMI’s voor de verwerkende industrie en de dienstensector voor Spanje en Italië, en de detailhandelsverkopen in het eurogebied, zullen inzicht geven in de gezondheid van de Europese economie. Ondertussen zullen in China het Nationale Volkscongres samen met gegevens over de buitenlandse handel, de Caixin Services PMI en inflatiecijfers voor consumenten en producenten de krantenkoppen domineren.

Het zal cruciaal zijn in de VS, met Amerikanen die dinsdag naar de stembus gaan om een nieuwe president te kiezen. De race is extreem krap, met noch Donald Trump noch Kamala Harris die met meer dan een enkel procentpunt leiden in de peilingen. Bovendien zal de Federal Reserve haar monetaire beleidsbeslissing op donderdag aankondigen in plaats van de gebruikelijke aankondiging op woensdag, om te voorkomen dat ze samenvalt met de verkiezingsdag. De markten hebben een verlaging van de federal funds rate met 25 basispunten volledig ingeprijsd, na de grotere verlaging met 50 basispunten in september. Handelaren zullen ook uitkijken naar aanvullende inzichten over de plannen van de Fed voor de rest van het jaar. Wat de economische gegevens betreft, wordt verwacht dat de ISM PMI voor de dienstensector een aanhoudende groei in de dienstensector zal laten zien, zij het in een trager tempo. Verwacht wordt dat de fabrieksorders voor de tweede achtereenvolgende maand zullen dalen. Belangrijke gegevens die worden vrijgegeven, zijn onder meer de voorlopige Michigan-index voor het consumentenvertrouwen, handelsgegevens, de definitieve S&P Global Services en Composite PMI’s, voorlopige arbeidskosten en productiviteit voor Q3 en veranderingen in consumentenkrediet. Ook zal het winstseizoen doorgaan, met aandacht voor large- en midcapbedrijven zoals Vertex Pharmaceuticals, Palantir, Zoetis, Marriott, AIG, Apollo, Ferrari, Qualcomm, Toyota, CVS en Gilead Sciences. Elders in Amerika zal de centrale bank van Brazilië de rente waarschijnlijk met 50 basispunten verhogen, na een verhoging met een kwart punt in september. Andere opmerkelijke publicaties zijn onder meer de PMI’s van S&P Global Services voor Canada en Brazilië, de handels- en werkgelegenheidsgegevens van Canada en de inflatiecijfers voor Brazilië, Mexico en Chili.

De AEX heeft pas een omslag bereikt bij 900

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20368 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht