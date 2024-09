De AEX blijft charttechnisch kleurloos

Op de aandelenmarkten is het vandaag Fed-dag. De aandelenmarkten zijn afwachtend, wat wordt versterkt door de oorlog tussen Israël en Hamas.

Marc Seidner, CIO Non-Traditional Strategies, en Pramol Dhawan, Portfolio Manager van Pimco: “De Federal Reserve zal de rente dit jaar drie keer verlagen met in totaal 75 basispunten, verwachten, ’s werelds grootste obligatiebelegger. Nu de inflatie op koers ligt om duurzaam terug te keren naar de doelstelling van 2%, verschuift de aandacht naar werkgelegenheid, de andere helft van het tweeledige mandaat van de Fed. Het is tijd om te verkrappen om verdere afkoeling van de arbeidsmarkt te voorkomen. De Fed zal waarschijnlijk langzaam versoepelen om de mogelijkheid te behouden het tempo later te verhogen als nieuwe economische cijfers daar om vragen. Obligaties kunnen baat hebben bij zo’n omgeving terwijl ze tegelijkertijd een voordelige ‘hedge’ bieden tegen een eventuele recessie.”

De inflatie op jaarbasis in het VK bleef in augustus 2024 stabiel op 2,2%, hetzelfde als in juli, en in lijn met de verwachtingen. De grootste opwaartse bijdrage kwam van de luchtvaarttarieven, terwijl de grootste neerwaartse bijdrage kwam van de prijzen voor motorbrandstoffen en restaurants en hotels. In vergelijking met de voorgaande maand steeg de CPI met 0,3%, na een daling van 0,2% in juli en ook in overeenstemming met de verwachtingen.

De export uit Japan steeg met 5,6% j-o-j tot 8.441,88 miljard JPY in augustus 2024, een sterke vertraging ten opzichte van een sprong van 10,2% in juli en achterblijvend bij de marktprognoses van 10%. Toch was het de negende achtereenvolgende maand van toegenomen zendingen, waarbij de export van elektrische machines met 8,7% toenam, verhoogd door halfgeleiders (15,0%) en IC (19,3%). Ook stegen de verscheepte machines met 7,9%, voornamelijk dankzij semicon-machines (55,2%). De export was hoger naar China (5,2%), Hong Kong (27,3%), Taiwan (21,6%), Zuid-Korea (14,1%), India (26,6%) en Rusland (17,9%); maar daalde voor het eerst in bijna drie jaar naar de VS (-0,7%). Ook naar Indonesië (-2,5%), Duitsland (-5,8%) en de EU (-8,1%) daalden de zendingen.

De AEX blijft charttechnisch kleurloos

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 20198 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht