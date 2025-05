De AEX op weekbasis kan in het meest gunstige geval stijgen tot 1061

Het positieve sentiment op de Europese aandelenmarkten kan versnellen. Enkele dreigingen worden minder.

De Fed heeft gedaan wat ze moet doen: de rente ongewijzigd gelaten en gewezen op het gevaar van een opwaartse druk onder de inflatie door de handelsoorlog. Op dat punt is het positief dat China en de VS met elkaar om de tafel gaan zitten in Zwitserland. Ongetwijfeld zal daar op termijn een deal uit voortkomen. Eerst zal men elkaar nog moeten laten zien hoe sterk ze zijn. Beide landen kunnen niet zonder elkaar.

Hoop komt ook tot uitdrukking in de koperprijs. Koperfutures stegen donderdag tot boven de $4,60 per pond. Analisten wezen op een sterke inkoopactiviteit van State Grid Corp uit China, waardoor de bestellingen bij draad- en kabelfabrikanten zijn toegenomen. Extra steun kwam van gegevens waaruit bleek dat de verkoop van huishoudelijke apparaten in China tijdens de vijfdaagse vakantie begin mei met bijna 16% steeg, wat wijst op een gezonde consumentenvraag. Elders versterkte de Chinese centrale bank eerder deze week het stimuleringsmomentum door een verlaging van de belangrijkste leentarieven met 10 basispunten en een verlaging van de reserveverplichtingen van banken met 50 basispunten aan te kondigen, wat de vraagvooruitzichten verder ondersteunde.

Geschreven door: Eddy Schekman

