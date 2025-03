Jean-Paul van Oudheusden (eToro): ‘De AI-belofte van NVIDIA, van chatbot naar persoonlijke hulp’

De NVIDIA Global Technology Conference 2025 is waarschijnlijk nu al het meest besproken bedrijfsevenement van 2025. In zijn kenmerkende zwartleren jasje presenteerde CEO Jensen Huang gisterenavond zijn visie op de ontwikkeling van AI in de komende jaren en dat deed hij met verve. Toch waren de reacties van beleggers lauw.

NVIDIA positioneert zich steeds meer als een spin in het web van alles wat met superieure rekenkracht te maken heeft, maar de vraag rijst of er wel voldoende vraag is naar alle peperdure hardware. In de komende dagen van de conferentie zal NVIDIA er alles aan doen om duizenden softwareontwikkelaars en bedrijven ervan te overtuigen dat ze met de producten uit de NVIDIA-catalogus goud in handen hebben. Op de beurs kijkt men vooral of NVIDIA-klanten hun omzetverwachtingen al opschroeven als gevolg van al die extra rekenkracht. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De AI-pitch van NVIDIA

NVIDIA’s beeld van de toekomst is dat iedere wereldbewoner zich binnen afzienbare tijd zal laten bedienen door AI-assistenten en op iets langere termijn ook door fysieke AI-robots. Nieuwe versies van AI-assistenten als ChatGPT, Perplexity, Grok, Claude en DeepSeek zoeken niet alleen antwoorden op complexe vragen, ze denken ook mee over wat de vragensteller waarschijnlijk bedoelt. Zowel langer zoeken als nadenken kost extra rekenkracht. Zodra de modellen goed genoeg zijn, kunnen ze worden gekoppeld aan robots die ondersteunen bij fysieke taken, bijvoorbeeld in de zorg, retail en de bouw. Dat ligt in het verlengde van de autonome systemen die nu al operationeel zijn in de distributiecentra van grote retailers.

Vijf grote aankondigingen

Aan NVIDIA zal het niet liggen. Huang deed tijdens zijn keynote speech een aantal grote aankondigingen. Vijf belangrijke daarvan waren:

Hardware. Elk jaar komt er een nieuwe GPU (rekenchip) op de markt. Na Blackwell in 2024 komt dit jaar Blackwell Ultra, gevolgd door Rubin, Rubin Ultra en Feynman. Software. De NVIDIA-bibliotheek, CUDA genaamd, wordt voortdurend uitgebreid met modules voor specifieke sectoren zoals telecom, gezondheidszorg en industrie. Netwerkaansluitingen. NVIDIA rolt fotonica, waar ook in Nederland veel onderzoek naar wordt gedaan, uit om de hardware efficiënter aan te sluiten op het internet. PC/laptop. Computers worden voorzien van de krachtige GB300 Ultra chip om de werklast van AI-assistenten goed en snel uit te kunnen voeren. Robots. NVIDIA GR00T N1, een algemeen model voor het aansturen van robots, wordt open source gemaakt om de ontwikkeling van toepassingen te versnellen.

De geavanceerde hardware en netwerkaansluitingen worden in eerste instantie gekocht door de grootste aanbieders van clouddiensten, zoals Amazon, Microsoft, Google en Oracle, die beschikken over diepe zakken. De echte doorbraak van de AI-wereld zoals NVIDIA die ziet zal moeten komen van bedrijven en individuele gebruikers, die de toegevoegde waarde van AI-assistenten groot genoeg vinden om al hun hardware en devices een upgrade te geven.

Zijn consumenten bereid om te betalen voor AI?

De vraag of dat gaat gebeuren kan niet los worden gezien van de politieke wind die er op dit moment in de Verenigde Staten waait. Amerikaanse consumenten geven gemakkelijk geld uit en zijn al decennia het belangrijkste fundament onder de Amerikaanse economie. Maar de euforie kort na de presidentsverkiezing van Trump, die minder regels en lagere belastingen beloofde, is omgeslagen in angst voor inflatie, verlies van banen bij de overheid en onbetaalbare hypotheken door het hoog blijven van de rente. Wat heb je aan een AI-assistent als je geen baan en huis hebt?

Aandelen in de technologiesector werden in de afgelopen week op de beurs flink afgestraft voor de onzekerheid. Bij NVIDIA staan de deuren van de winkel wagenwijd open, met voor ieder wat wils. Voor een succesvolle verkoop, en daarmee een stijging van het aandeel NVIDIA, zal vooraleerst het vertrouwen in de politiek en de economie toe moeten nemen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht