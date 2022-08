De beleggingsomgeving na de economische aardverschuiving

De wereld is er dit jaar wezenlijk anders uit komen te zien, met name in economisch opzicht. Hoe groot en structureel zullen de veranderingen in de beleggingsomgeving blijken te zijn? Tijdens de BeleggersFair op 4 november geeft een macro-panel bestaande uit verschillende topeconomen het antwoord.

Vooralsnog is een einde gekomen aan een lange periode van gestage economische groei en lage inflatie. Vanuit een toch al uitzonderlijk monetair beleid – niet te vergeten als stuwende kracht achter alle waarderingen – hebben centrale banken nu te maken gekregen met een uit de hand gelopen inflatie die in decennia niet zo hoog is geweest. Met ook zaken zoals de verschuivende geopolitieke verhoudingen die deglobalisering in de hand kunnen werken en een versnelling van de klimaattransitie is het nu meer dan ooit zaak een goed beeld te vormen van in welke omgeving de komende jaren kan worden belegd.

Onder leiding van dagvoorzitter Janneke Willemse delen drie economen hun visie met het publiek: Elwin de Groot (Head of Macro Strategy bij Rabobank), Bert Colijn (senior econoom bij ING) en Edin Mujagić (hoofdeconoom bij OHV Vermogensbeheer).

Het macro-panel ‘Economische aardverschuiving’ vindt plaats van 11.20 tot 12.00 uur.

