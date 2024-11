De chart van de AEX wint aan kracht (staffelend kopen)

De beursjojo gaat vandaag omhoog, geïnspireerd door hoopgevende verwachtingen voor de ontwikkeling van de inflatie in de VS en kwartaalcijfers.

De ogen van de beleggers zijn vooral gericht op de resultaten van Nvidia. De beursagenda van Trading Economics denkt dat de volgende cijfers een bepalende invloed kunnen hebben.

Koper loopt achter op S&P 500

Koperfutures klommen dinsdag boven de $ 4,13 per pond, waarmee de winst van de vorige sessie werd uitgebreid toen de Amerikaanse dollar zich terugtrok van recente hoogtepunten, wat enige verlichting bood voor de grondstoffenprijzen. Die bewegingen kwamen toen de dollar winstnemingen kreeg, terwijl beleggers later deze week wachtten op meer economische rapporten en commentaar van de Federal Reserve op nieuwe aanwijzingen over het Amerikaanse monetaire beleidspad. Daarnaast houden marktdeelnemers mogelijke economische stimuleringsmaatregelen uit China in de gaten, die de vraag van ’s werelds grootste koperconsument zouden kunnen beïnvloeden. Zorgen over het opkomende handelsbeleid van Washington en de benoeming van China-haviken op sleutelposities in de komende regering-Trump hebben het sentiment echter enigszins terughoudend gehouden.

De chart van de AEX wint aan kracht. Een negatieve doorbraak van de AEX door de 860 lijkt onwaarschijnlijk gezien de marginale verbetering van de RSI en het prijsmomenum. Het is misschien nog vroeg, maar staffelend de index kopen lijkt de aangewezen weg.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

