De Chinese economie – licht aan het einde van een lange donkere tunnel?

Uit de recentste cijfers blijkt nog eens een kwartaal van vertragende groei in China, maar de activiteit zou later dit jaar kunnen verbeteren. David Rees, econoom opkomende markten bij Schroders, geeft antwoord op retorische vragen.

De groei van de Chinese economie vertraagde in het vierde kwartaal van 2021 tot 4% jaar-op-jaar. Dit is een daling ten opzichte van 4,9% in het derde kwartaal, en een vertraging van de export, gecombineerd met aanhoudende problemen in de vastgoedsector, zal naar verwachting op korte termijn wegen op de activiteit.

Het goede nieuws is dat de voorlopende economische indicatoren een dieptepunt lijken te hebben bereikt, wat in overeenstemming is met een cyclische verbetering van de activiteit die in de zomer aantrekt. Intussen versterkt de renteverlaging van afgelopen maandag de stimuleringsmaatregelen die worden ingevoerd door de autoriteiten. Dat zou uiteindelijk goed moeten uitpakken voor de financiële markten.

Hoe heeft de Chinese economie in Q4 2021 gepresteerd?

Volgens de officiële gegevens vertraagde de bbp-groei in het vierde kwartaal van vorig jaar tot 4% jaar-op-jaar, tegenover 4,9% in Q3. De cijfers waren beter dan verwacht: de consensusverwachting was een stijging van 3,6%, terwijl werd verwacht dat de groei onder 3% zou dalen. De maandelijkse activiteitscijfers wijzen erop dat veel van de opwaartse verrassing in het vierde kwartaal kwam van de industrie, waar de groei in december steeg tot 4,3% op jaarbasis dankzij de sterke groei van de export. Het resultaat betekende dat de Chinese economie in 2021 als geheel met 8,1% groeide, nadat de sterke basiseffecten de jaarlijkse groei in de eerste helft van vorig jaar een boost gaven.

Drie redenen waarom de activiteit op korte termijn zwak zou kunnen blijven

Rees maakt zich al enige tijd zorgen over een vertraging van de Chinese economie en er zijn volgens hem minstens drie goede redenen om te veronderstellen dat de activiteit op korte termijn laag zal blijven.

1. De industriële export, die tijdens de pandemie de belangrijkste groeimotor was, zal naar verwachting vertragen. De groei in nominale export bleef in december veerkrachtig, met een groei van 20,9% jaar-op-jaar, een lichte daling ten opzichte van een stijging van 22% jaar-op-jaar in november. Zoals uit onderstaande afbeelding blijkt, wijst het lage niveau van nieuwe exportorders echter op een vertraging in de komende maanden. Een vertraging van de export zal kunnen leiden tot een waardedaling van de renminbi, die het afgelopen jaar sterk is gestegen in handelsgewogen termen. In dit verband is het opvallend dat de mogelijkheid van een zwakkere munt nu via officiële regeringskanalen wordt besproken.

2. De problemen in de vastgoedsector zullen wellicht nog enige tijd een negatieve impact hebben. Ondanks enige lichte versoepeling blijft het overheidsbeleid ten aanzien van de sector strak. En de verkoop van nieuwe woningen, die doorgaans zes tot negen maanden de bouwactiviteit leiden, moet nog op overtuigende wijze stabiliseren. We gaan ervan uit dat de verkoop zich binnenkort zal stabiliseren en zelfs licht zal stijgen in de loop van het jaar, maar verdere pijn in de sector is een duidelijk neerwaartse risico voor de verwachtingen.

3. Uitbraken van Covid-19 zullen waarschijnlijk periodieke onderbrekingen van de activiteit veroorzaken. Het zero tolerance-beleid van de regering heeft onlangs beperkingen ingevoerd in Tianjin, en de hogere overdraagbaarheid van de omikron-variant betekent dat in de nabije toekomst meer steden vrijwel zeker getroffen zullen worden.

Is er licht aan het einde van de tunnel?

Het is echter niet allemaal kommer en kwel, en het goede nieuws is dat er licht is aan het einde van de tunnel. De kredietimpuls, die de groei van de kredietverlening als aandeel van het bbp meet, en reële M1, die de waarde weergeven van de meest liquide componenten van de geldhoeveelheid, zoals de chartale geldomloop en girale deposito’s, stegen beide in december. Deze indicatoren hebben de activiteit in het verleden ongeveer negen maanden aangestuurd, wat erop wijst dat een cyclische verbetering van de economische activiteit zal beginnen op het einde van de zomer van het noordelijk halfrond.

Rees verwacht dat beide voorlopende indicatoren de komende maanden verder zullen stijgen naarmate het begrotingsbeleid en het monetair beleid gunstiger worden. De People’s Bank of China kondigde maandag aan dat zij de rente zowel op 7 dagen met omgekeerde reporente als op middellange termijn met 10 basispunten zou verlagen tot respectievelijk 2,1% en 2,85%. Deze verlagingen volgden op een verlaging met 5 basispunten van de basisrente op één jaar in december, die nu waarschijnlijk gevolgd zal worden door een nieuwe verlaging van 10 basispunten volgende week. De basisprognose van Schroders gaat uit van een totaal van 20 basispunten aan verlagingen, die steun moeten geven aan de activiteit, samen met de stijging van de overheidsuitgaven. In lijn hiermee verwacht Schroders een ongekend herstel van de bbp-groei, van ongeveer 4,7% dit jaar tot 5% in 2023.

Wat betekent dit voor de financiële markten?

Bewijs van een ommekeer in de Chinese conjunctuur zou uiteindelijk steun moeten verlenen aan de on-shore financiële markten en die in de opkomende markten. Net als bij de economische activiteit hebben bewegingen in de voorlopende indicatoren in het verleden de financiële markten echter opgezadeld met een achterstand, waardoor er nog meer hobbels zullen zijn.

