De directe gevolgen van geopolitiek op de economie

Wat zijn de directe gevolgen van geopolitiek op de (macro-)economie? Op het plenaire podium van de BeleggersFair (15 november) geeft filosoof en sociaal wetenschapper Haroon Sheikh u een actueel inzicht in de huidige politieke strategieën van bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China.

Geopolitiek is altijd al een factor van betekenis geweest, maar veelal in de zin van mogelijke externe schokken die beleggers in het achterhoofd dienen te houden. Dat ligt nu echter anders, vooral tot uiting komend in deglobalisering met directe gevolgen voor de economie tot bijvoorbeeld lange rentes aan toe.

Ook op dit gebied lopen de Verenigde Staten nadrukkelijk voorop door fors te investeren in het terughalen van industrieën en het opleggen van allerhande restricties. De chipindustrie is een mooi voorbeeld. Het blijft interessant hoe de ontwikkelingen in de auto-industrie zich zullen ontwikkelen. China bijvoorbeeld zet, mede door de voorsprong in batterijtechnologie, zwaar in op de export van elektrische auto’s.

Spreker

Prof. dr. Haroon Sheikh

Senior wetenschapper WRR & bijzonder hoogleraar aan de VU

Haroon Sheikh is senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en bijzonder hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU.

Als hoofdonderzoeker van opkomende markten was hij werkzaam bij investeringsmaatschappijen Cyrte en Dasym. Van 2015 tot 2018 leidde hij Freedomlab Thinktank, een denktank die zich bezighoudt met de impact van nieuwe technologie en veranderende mondiale verhoudingen.

Sheikh publiceerde onder andere de boeken De Opkomst van het Oosten: Eurazië en de nieuwe wereldorde, Embedding Technopolis en Hydropolitiek. Recent verscheen Atlas van de Digitale Wereld. Hij schrijft regelmatig als columnist voor NRC Handelsblad. Als hoogleraar is hij aan de VU verbonden aan Politics, Philosophy and Economics (PPE) en Filosofie van Cultuur en Bestuur.

Één reactie op “ De directe gevolgen van geopolitiek op de economie ”

