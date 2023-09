De ECB verhoogt de beleidsrente, maar de euro daalt

Begin van deze week bewoog EUR/USD zijwaarts rond 1.0730. Inflatiecijfers uit de VS veroorzaakten wat kortstondige volatiliteit, maar alle ogen waren gericht op het ECB rentebesluit. De Visie van Georgette Boele, valutadeskundige ABN Amro.

Beleggers waren erg verdeeld over wat de ECB zou gaan beslissen. De markt zag een kans van 64% dat de rente met 25 basispunten verhoogd zou worden. De ECB verhoogde de drie belangrijkste rentetarieven met 25 basispunten; de depositorente naar 4%. De eerste reactie was een hogere EUR/USD. Het hoogste punt was 1,0747 voordat de koers begon te dalen. Ook de rente op Duitse staatsobligaties daalde. De lagere euro werd veroorzaakt door de marktverwachting dat dit de laatste renteverhoging was. Immers, de ECB heeft de groeiramingen fors verlaagd. Tijdens de persconferentie gaf voorzitter Lagarde ook indirect signalen dat dit de laatste renteverhoging zou kunnen zijn. Wij verwachten dat de macro-economische resultaten (zowel groei als inflatie) onder de verwachtingen van de ECB zullen uitkomen en zien dit dan ook als de piek in de beleidsrente. We verwachten dat de centrale bank volgend jaar zal overgaan tot renteverlagingen.

De langetermijntrend in EUR/USD ligt rond 1.0825. Zolang EUR/USD onder dit tweehonderddaags voortschrijdend gemiddelde staat, is de trend negatief. Omdat EUR/USD er niet in slaagde om boven 1.0825 te komen, zijn de vooruitzichten verslechterd, vooral nu de speculatieve gemeenschap nog steeds veel euro’s in positie heeft (zie grafiek hieronder). De gedachtegang is als volgt. Als een deels verwachte renteverhoging niet in staat is om de euro te ondersteunen en de trend weer positief te maken, wat dan wel?

Aandacht vooral voor de Fed en de rentebesluiten van andere centrale banken

Volgende week beslissen de Amerikaanse Fed en een aantal andere centrale banken over het monetaire beleid. De Fed zal naar verwachting de doelbandbreedte ongewijzigd laten op 5,25-5,50%. De centrale bank van Brazilië zal waarschijnlijk met 50 basispunten verlagen naar 12,75%. Wij verwachten dat de centrale banken van Noorwegen en Zweden de beleidsrente met minstens 25 basispunten zullen verhogen omdat de inflatie nog steeds te hoog is. De markt verwacht dat de Zwitserse centrale bank de beleidsrente met 25 basispunten gaat verhogen. Maar na een lage inflatieprint, waarbij de inflatie weer onder de doelstelling ligt, zou de centrale bank kunnen besluiten om de rente te handhaven. In augustus bedroeg de inflatie 1,6% en de kerninflatie 1,5%. Wij verwachten dat de Bank of England de rente met 25 basispunten verhoogt naar 5,5%. De meerderheid van de markt verwacht dit ook.

