De Europese concurrentiekracht staat er helemaal niet zo slecht voor

Ondanks de economische en geopolitieke instabiliteit, voltrekt zich een stille revolutie in Europa. Al vrezen veel mensen voor een neerwaartse spiraal, aangejaagd door de komst van Amerikaanse heffingen, is Europa zichzelf opnieuw aan het uitvinden.

Het is geen gemakkelijk opgave, waarschuwt Murray Birt, ESG-strateeg bij DWS. Begrotingstekorten, demografische verschuivingen, strategische afhankelijkheid en klimaatrampen hangen als een wolk boven Europa. Maar de politieke wil om de schouders eronder te zetten neemt toe.

Twee jaar geleden publiceerde DWS een scherpe analyse over de structurele problemen in Europa. De ontnuchterende conclusie: bedrijven zijn grotendeels onvoorbereid op ingrijpende veranderingen die op hen afkomen. De Russische invasie van Oekrae verergerde de crisis met torenhoge energieprijzen en hoge inflatie. Toch liet Europa zich niet uit het veld slaan.

De snelheid van de Europese energietransitie is ronduit indrukwekkend. Weinig mensen hadden verwacht dat Europa zich zo rap zou losmaken van Russische energie. Beleidsmakers en bedrijven hebben razendsnel gehandeld.

De EU nam ingrijpende maatregelen om de afhankelijkheid van Russische energie af te bouwen. Het resultaat? De overstap naar meer wind- en zonne-energie heeft Europa in 2023 een besparing van 59 miljard op fossiele brandstofimporten opgeleverd. Zonder deze investeringen zou het gas- en kolenverbruik in de EU 11% hoger hebben gelegen. Uit deze cijfers blijkt hoe belangrijk duurzame energie is als het gaat om het beschermen van Europa tegen torenhoge energieprijzen en geopolitieke aardverschuivingen. Dit gaat niet alleen over klimaatbeleid, dit gaat ook over economische veiligheid.

Op politiek vlak groeit de vastberadenheid. Mario Draghi en Enrico Letta schreven rapporten over de Europese concurrentiekracht en de interne markt. De aanbevelingen verdwijnen dit keer niet in een la, ze worden actief meegenomen in het nieuwe mandaat van de Europese Commissie. Alle 27 EU-lidstaten hebben inmiddels hun steun uitgesproken voor structurele hervormingen.

De houding van Europa is onmiskenbaar veranderd, De EU stemt haar beleid steeds vaker af op langetermijnconcurrentiekracht en economische weerbaarheid. Dat is echt een gamechanger.

Toch mogen de risicos niet worden onderschat Handelsconflicten, geopolitieke spanningen en macro-economische verschuivingen kunnen invloed hebben op de voortgang van de transitie. Maar er is gelukkig geen weg terug meer.

Feit is dat Europa heeft bewezen dat het zich daadkrachtig kan opstellen in tijden van crisis, stelt Birt. De snelle switch van fossiele naar schone energie en de focus op een sterke economie bewijzen dat we niet alleen kunnen reageren, maar ook proactief de nodige maatregelen kunnen nemen in Europa.

Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk voor Europa. Als Europa deze koers blijft varen, dan groeit de EU uit tot een veerkrachtige en zelfvoorzienende grootmacht met een sterke concurrentiepositie.

Geschreven door: Eddy Schekman

