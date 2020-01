De gevolgen van het ondertekende deelakkoord

De VS en China hebben hun deelakkoord getekend. De verhoogde invoerrechten zal VS-president Trump pas opheffen bij ‘goed’ gedrag van China.

De volgende fase van de onderhandelingen kan beginnen met alle spanningsgevolgen van dien. Voorlopig zijn euro/dollar (1,1158) en euro/yuan (7,6805) redelijk stabiel en hebben de Dow Jones (29.039) en S&P (3.290) nieuwe records bereikt. De AEX (611,56) wil graag omhoog maar heeft te maken met charttechnische obstakels.

Aidan Yao, China econoom bij AXA IM, stelt het volgende: “Een toename van spanningen heeft een schaduw geworpen over de Chinees-Amerikaanse betrekkingen. Hoewel de handelsoorlog de meest in het oog springende gebeurtenis was, is er meer sprake van ‘ontkoppeling’ op het gebied van technologie, investeringen en sociale contacten. Chinese en Amerikaanse sectoren worden nu in toenemende mate ontkoppeld. De korte-termijngevolgen van het ‘ontkoppelen’ van sectoren zijn op dit moment al te voelen. Minder besproken zijn de structurele veranderingen, zoals het openstellen van de Chinese economie, binnenlandse hervormingen, de aanpak van systeemrisico’s en het bevorderen van eigen technologische ontwikkelingen, die Peking nu in een versneld tempo doorvoert. Op de lange termijn kan de extra druk van buitenaf de economisch groeivertraging van China helpen te stutten.”

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers.

