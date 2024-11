De goednieuwsshow van Amazon

Retailgigant Amazon boekte in het derde kwartaal van 2024 een omzet van $158,9 miljard. De totale omzet voor de “Magnificent 7”-aandelen kwam daarmee voor het eerst in een derde kwartaal hoger uit dan $500 miljard (zie tabel). Alleen in het vierde kwartaal van 2023 was het bedrag met $525,25 miljard nóg hoger. Het lijdt nauwelijks twijfel dat in het lopende kwartaal een nieuw record zal worden geboekt. Wat verklaart het succes van Amazon, dat zelfs binnen de “Magnificent 7” nog met kop en schouders boven de rest uitsteekt? De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Amazon behaalde succes op alle terreinen waar het actief is. De Noord-Amerikaanse activiteiten groeiden met 9% en de internationale operatie met 12%. Een belangrijk onderdeel daarbij waren de advertentie-inkomsten, die met 19% stegen tot $14,3 miljard. Het bedrijf staat daarmee inmiddels stevig op de derde plaats achter Google en Meta. Tot opluchting van beleggers steeg het resultaat van AWS, de cloud-divisie, ook met 19%. Dat was weliswaar minder dan concurrenten Google (+35%) en Microsoft (+33%) lieten zien, maar beduidend meer dan de 12% uit de vorige periode. De versnelling is toe te schrijven aan AI, dat Amazon in staat stelt klanten op het platform sneller en vaker bij het gewenste product uit te laten komen.

Amazon onderscheidt zich met verschillende taalmodellen

Op het vlak van AI is het interessant om te zien dat Amazon gebruik maakt van meerdere taalmodellen, zoals Jamba van AI21, Claude van Anthropic, Llama van Meta en Large van het Franse Mistral. Dat ziet er al uit als het model van de toekomst, waarin kleinere, gespecialiseerde modellen de one-size-fits-all, zoals ChatGPT van OpenAI, overtreffen in efficiëntie. Het gefocuste platform van producten en diensten leent zich er uitstekend voor om hiermee te experimenteren en succesvol te zijn. Amazon verwacht er veel van en investeert dit jaar het torenhoge bedrag van $75 miljard, waarvan een groot deel gerelateerd is aan AI. Voor 2025 verwacht CEO Andy Jassy een nog hoger bedrag.

Winstgroei van 52%

Amazon maakt ruimte in het budget door kosten te besparen waar mogelijk. Daarvoor is kennelijk genoeg gelegenheid, want in het derde kwartaal steeg de winst met maar liefst 52% tot $15,3 miljard. Amazon betaalt geen dividend uit en kondigde geen nieuw programma voor aandeleninkoop aan. Met het feestdagenseizoen voor de boeg verwacht het concern voor het vierde kwartaal een recordomzet van ongeveer $185 miljard, 9% hoger dan in het laatste kwartaal van 2023. Beleggers werden enthousiast van zoveel goed nieuws en beloonden het aandeel in de nabeurshandel met een plus van 6%, waarbij zorgen of de investeringen zich wel gaan terugbetalen voor nu naar de achtergrond werden geschoven.

Tabel. Omzet van de “Magnificent 7”-bedrijven in het 3e kwartaal van 2024

Bedrijf Omzet 3e kwartaal 2024 Groei jaar-op-jaar Amazon $158,9 miljard +11% Apple $94,9 miljard +6% Alphabet $88,3 miljard +15% Microsoft $65,6 miljard +16% Meta $40,6 miljard +19% NVIDIA (verwachting) $32,5 miljard +79% Tesla $25,2 miljard +8% Totaal $506,0 miljard +15%

Bron: Bedrijfspublicaties

