De herontdekking van Europese aandelen

Veel beleggers kijken naar Noord-Amerika. “Maar ze mogen Europa niet vergeten”, adviseert Olgerd Eichler, portefeuillebeheerder bij MainFirst. In de schaduw van andere markten hebben de aandelenkoersen de laatste tijd goed gepresteerd en uitstekende koopkansen gecreëerd – vooral voor stock pickers.

Als een feniks die uit de as herrijst, zo beleefde de Europese aandelenmarkt in het laatste kwartaal van 2022 een schitterende comeback. De vooruitzichten blijven veelbelovend, want Europa is dit jaar ook goed van start gegaan en heeft een inhaalslag kunnen maken op de Amerikaanse markt.

Ook de waardering van de aandelenmarkten pleit voor het Europese continent, omdat veel Europese bedrijven door hun slechtere langetermijnprestaties ten opzichte van de VS momenteel regelrechte koopjes lijken. Volgens de koers-winstverhouding (P/E) bijvoorbeeld bedraagt de korting nog steeds iets minder dan 30%. Voor veel beleggers die nog aan de zijlijn staan, kan dit voldoende reden zijn om de Europese aandelen weer nader te bekijken en te profiteren van de geboden koerskansen.

Rugwind dankzij lagere rente en zwakke euro

Bovendien staat de rente in Europa nog steeds op een lager niveau, zodat aandelen vanuit rendementsoogpunt waarschijnlijk de betere keuze zijn dan andere beleggingscategorieën. De verhouding lijkt daarentegen minder aantrekkelijk in de VS, waar de sterke stijging van de rente de beleggers in obligaties nu een reëel alternatief biedt voor de hoger gewaardeerde Amerikaanse aandelen.

De zwakke euro is ook gunstig voor Europese bedrijven omdat exportgerichte bedrijven in een internationale vergelijking beter kunnen concurreren. Dit maakt het gemakkelijker om prijsstijgingen door te rekenen aan buitenlandse klanten en inflatiegerelateerde kostenstijgingen beter te compenseren.

In 2022 waren de energiekosten een van de grootste zorgen. De afhankelijkheid van Rusland bracht met name Duitsland aan de rand van een energiecrisis. Maar Europa toonde de nodige vastberadenheid en verminderde geleidelijk aan zijn afhankelijkheid van Russisch gas. Goed gevulde energieopslagfaciliteiten en de zachte winter hebben de situatie helpen verlichten. Aangezien de gasprijzen onlangs aanzienlijk gedaald zijn, zou de impact op de kosten voor bedrijven en consumenten in 2023 niet zo erg moeten zijn als in de herfst gevreesd werd.

Opwaarts potentieel dankzij stabiele bedrijfsmodellen en aantrekkelijke waarderingen

Het afgelopen jaar heeft Europa in een moeilijk klimaat opnieuw bewezen dat het zijn crisissen proactief aanpakt en niet lijdzaam toekijkt. Dit blijkt uit het vastberaden optreden van de regeringen – of het nu gaat om de sancties tegen Rusland, de gezamenlijke steun voor Oekraïne of de programma’s die gelanceerd werden om de situatie voor consumenten en bedrijven te stabiliseren.

Aangezien Europese aandelen naar internationale maatstaven nog steeds als zwak worden beschouwd en veel marktdeelnemers nog steeds pessimistisch zijn, zou de outperformance van Europa kunnen aanhouden. Ook al zijn niet alle Europese bedrijven goed gepositioneerd, toch is er een veelbelovend marktklimaat – vooral voor stock pickers. Dat komt omdat Europa veel bedrijven heeft met uitstekende bedrijfsmodellen, die goed worden geleid en veelbelovende groeimogelijkheden bieden. De lage waarderingen door de markten bieden goede kansen om deze bedrijven tegen een aantrekkelijke koers te kopen. Dit creëert interessante koerskansen waarvan beleggers kunnen profiteren via de juiste aandelenposities in Europa.

