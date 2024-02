De herwaardering van cybersecurity is begonnen

Het aandeel Palo Alto Networks daalde gisterenavond met 20% na de bekendmaking van de resultaten over het tweede kwartaal.

Na jaren met omzetgroei van meer dan 25% presenteerde CEO Nikesh Arora een herziene verwachting van 16% groei voor het komende jaar. Beleggers beoordelen de aandelen opnieuw op basis van de nieuwe informatie. Een lagere groei zal naar alle waarschijnlijkheid leiden tot structureel lagere prijzen die beleggers bereid zijn te betalen. Toch is er geen man overboord. In een tijdperk van digitalisering is cybersecurity onmiskenbaar een eerste levensbehoefte.

‘Bestedingsmoeheid’

De cijfers van Palo Alto voor het meest recente kwartaal waren helemaal niet slecht. De omzet steeg naar $1,98 miljard (+19%), het orderboek steeg naar $2,35 miljard (+16%) en de winst per aandeel kwam uit op $1,46 (+39%), waar analisten $1,30 hadden verwacht. Maar tijdens de toelichting sprak Arora over ‘bestedingsmoeheid’ bij klanten, die soms van mening zijn dat cyberbeveiliging een te grote hap uit hun totale IT-budget neemt. Palo Alto verwacht dat deze trend zich zal voortzetten tot in 2025. Ondertussen neemt ook de concurrentie toe, met name op het gebied van cloud security.

Focus op gezonde groei

Dat gezegd hebbende: Palo Alto blijft overtuigd van zijn platformstrategie, waarbij het een one-stop-shop wil zijn voor cyberbeveiliging van ’s werelds grootste bedrijven en instellingen. CFO Dipak Golechha sprak vastberaden over ‘gedisciplineerde uitvoering van winstgevende groei’, waarbij werd aangehaald dat de verwachting ten aanzien van de vrije kasstroom niet naar beneden is bijgesteld. Als we het op die manier bekijken zal de cybersecuritysector in het algemeen en Palo Alto in het bijzonder blijven groeien, maar in een lager tempo dan voorheen.

In de nabeurshandel van de NASDAQ daalden gisterenavond ook de koersen van een aantal andere cyberaandelen die recent hard waren gestegen. Zo gingen bijvoorbeeld CrowdStrike en Zscaler met 8% onderuit. Fortinet daalde met 4% en Cloudflare met 1%.

