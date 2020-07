De keerzijde van Covid-19

Door Covid-19 is het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in sneltreinvaart toegenomen. Elly Irving, ESG analyst bij Schroders bekijkt wat er nodig is om het tij te keren en of bedrijven wel genoeg doen in de strijd tegen plasticvervuiling.

Niemand had kunnen voorspellen dat de behoefte aan Personal Protective Equipment (PPE) in 2020 zo hard zou groeien. PPE stond dit voorjaar in het middelpunt van de belangstelling toen de productie en invoer van gezichtsmaskers, plastic handschoenen en beschermende kleding door de pandemie stevig werd opgevoerd. Maar het is niet alleen de toename van direct aan Covid-19 gerelateerd plastic waar men zich zorgen over moet maken. Een recent artikel in The Economist meldde dat de consumptie van plastic voor eenmalig gebruik in de VS met 250-300% zou kunnen zijn toegenomen sinds Covid-19 daar uitbrak en in Athene is plastic in de afvalstroom met 150%toegenomen. Men vreest dat dit een wereldwijde trend is.

Het terugdringen van de plasticvervuiling door samen met bedrijven die Schroders in portefeuille heeft, te kijken naar oplossingen voor het probleem is een belangrijke doelstelling van Schroders’ Sustainable Investing team. Deze problematiek is slechts één gebied waarop actieve beleggers het gedrag van bedrijven kunnen beïnvloeden.In 2018 en 2019 heeft het team met meer dan 100 bedrijven samengewerkt door middel van vragenlijsten, telefoongesprekken en bijeenkomsten om inzicht te krijgen in de risico’s en kansen die zij lopen als gevolg van het plasticprobleem. Over een periode van 18 maanden werden 60 nieuwe regels wereldwijd ingevoerd, die bedoeld zijn om de overgang naar vermijdbare kunststoffen te ondersteunen. Regelgevers hebben maatregelen ingevoerd, van verboden en quota’s tot belastingen en regelingen die de producent, in plaats van de consument, verantwoordelijk maken voor het afval van hun producten.

Toenemende regelgeving zal gevolgen hebben voor bedrijven in de hele keten. Met name in de sector van de fast moving consumer goods kan de overgang een bedreiging vormen als gevolg van de hogere kosten. Aan de andere kant zijn er mogelijkheden voor bedrijven om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Wat is het voordeel voor bedrijven?

In het kader van de in januari aangekondigde Green Deal van de EU is er steun voor wetgeving die ervoor moet zorgen dat alle verpakkingen die niet herbruikbaar of economisch recyclebaar zijn tegen 2030 uit de EU worden geweerd. In dezelfde geest heeft China een reeks nieuwe maatregelen aangekondigd om het gebruik van plastic sterk terug te dringen. Deze nieuwe beperkingen vormen de meest uitgebreide plasticverordening in het land sinds 2008.

Schroders verwacht dat de toenemende regelgeving het gebruik van plastic zal beperken en recycling zal aanmoedigen, met alle gevolgen van dien voor bedrijven in de hele waardeketen. Het faciliteren van deze overgang zal verschillende bedreigingen en kansen in de hele waardeketen met zich meebrengen.

Interessant is dat in Azië gevestigde bedrijven “convergerende publieke opinie” als hun belangrijkste zorg noemen. In totaal heeft de sector te maken met hogere kosten door de noodzaak om nieuwe productieregelingen in te voeren en de toeleveringsketens opnieuw af te stemmen om het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik te verminderen en de recycling te versnellen. Dit is geen geringe prestatie, aangezien wegwerpverpakkingen voor consumenten wereldwijd goed zijn voor 59% van al het kunststofafval – de grootste afzonderlijke categorie van de kunststofproductie. Het onvermogen om aan de regelgeving of gepubliceerde doelstellingen te voldoen, kan gevolgen hebben voor hun winstgevendheid en reputatie. Aan de andere kant is er de groeiende kans op kostenverlaging en merkdifferentiatie door over te stappen op duurzamere formaten.

Doen bedrijven wel genoeg?

De Verenigde Naties hebben aangegeven dat de wereld niet op koers ligt om de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Er is een sterke focus op bepaalde doelen, maar het is belangrijk dat de strijd tegen plastic niet achterblijft. Beloftes van actie werden al gedaan voordat Covid-19 toesloeg, maar nu moeten bedrijven meer dan ooit openheid, ambitie en actie opvoeren. Er wordt gevreesd dat bedrijven en overheden de geboekte vooruitgang terugdraaien. Er is geen tijd voor zelfgenoegzaamheid.

Grote investeringen, innovaties en transformatieprogramma’s moeten nu van start gaan om plastic afval en vervuiling bij de bron aan te pakken – en op zijn minst tegen 2025 impact te hebben en de overheidsdoelstellingen te halen. Schroders zal als actieve aandeelhouder de dialoog met bedrijven voortzetten en hen aanmoedigen hun activiteiten te versterken.

