De kracht van PostNL

PostNL eindigde op 1,68 euro na een stijging van 8,5%.

Investtech: “We moeten terug naar 20 mei om een even grote stijging te vinden. Toen steeg het aandeel met 9,0%. Het ziet er technisch gezien echter niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.”

PostNL heeft slechte kwartaalcijfers gepubliceerd. Het wordt toegeschreven aan wegvallen van een deel van de pakketdienst door het wegvallen van Covid-beperkingen. Maar, hoe naïef moet je als bestuurder zijn dat die beperkingen altijd zullen blijven en dat het bezorgen van pakjes een groeimarkt in het oneindige is. Daarvoor is Nederland te klein en zijn er te veel winkels binnen fietsbereik.

Slecht

Over het derde kwartaal werd een iets lagere omzet behaald van 709 miljoen euro, een negatief bedrijfsresultaat van 20 miljoen euro en een nettoverlies van 3 miljoen euro. Het aandeel kan fundamenteel nauwelijks interessant worden genoemd, evenals het management van het bedrijf.

De kracht

De kracht van PostNl is dat het nog een systeembedrijf is: post moet worden bezorgd. Toch zou dat wel eens kunnen veranderen. We kennen allemaal producten als WhatsApp en WeChat, die behalve berichten een waaier aan diensten aanbieden als betaaldiensten. De nieuwe versie van het oude vertrouwde SMS kan straks hetzelfde door verrijkte content te versturen. Brieven zijn dan niet meer nodig. Bovendien komen ze in principe altijd aan omdat dit is gekoppeld aan de smartphone van mensen, een onmisbaar apparaat.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17858 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht