De kristallen bol van Capital Group

Hoe zal 2030 er uit zien? Portefeuillebeheerders van Capital Group kijken in hun kristallen bol. Ze zijn weinig schokkend, maar wel leuk om als lijstje te bewaren.

Covid kan het Pearl Harbor van deze generatie worden

Toen Pearl Harbor in 1941 plaatsvond, werd de Amerikaanse artillerie nog voor 75% door paarden getrokken. Daarna volgde een ongelooflijke periode van innovatie en economische groei die decennialang aanhield. Covid kan de trigger zijn om kritieke problemen in de VS aan te pakken, zoals de kosten van gezondheidszorg, onderwijs en huisvesting, na de onwaarschijnlijk snelle ontwikkeling van vaccins.

Cash wordt met uitsterven bedreigd

De pandemie heeft het gebruik van digitale betalingen over de hele wereld versneld, ook op plaatsen waar dat nog niet eerder in het dagelijks leven was ingeburgerd. Na deze crisis zullen meer mensen zich op hun gemak voelen bij digitale betalingen en zullen ze minder behoefte hebben aan contant geld.

Een remedie tegen kanker ligt om de hoek

De sterk gereduceerde kosten en de wetenschappelijke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een fenomenale groei van medisch onderzoek. R&D beleeft een renaissance, en bedrijven investeren agressief om unieke manieren te vinden om kanker en andere ziekten te bestrijden. Genomica-onderzoek en therapieën die afgeleid zijn van genetische tests, hebben het potentieel om levens te verlengen en miljarden dollars aan inkomsten te genereren voor de bedrijven die deze behandelingen ontwikkelen.

Medische diagnoses op afstand

Tegen 2030 zullen veel mensen apparaten hebben die hun bloed analyseren, hun hartslag monitoren en zelfs op afstand hun ademhaling controleren terwijl ze slapen, en sommige van die apparaten zijn nu al beschikbaar. Dankzij doorbraken op het gebied van diagnostiek worden ziekten eerder ontdekt en kunnen geneesmiddelen doeltreffender worden gemaakt – of in sommige gevallen kunnen ziekten worden behandeld voordat zij verergeren. Veelbelovend is bijvoorbeeld iets wat bekend staat als vloeibare biopsie, waarbij een bloedmonster een tumor in zijn vroegste stadium kan identificeren.

Hernieuwbare bronnen voorzien de wereld van energie

De energiesector staat aan het begin van de elektrificatie van het elektriciteitsnet en groene energie, en er zijn sterke rugwinden die de groei tot 2030 en daarna kunnen aanwakkeren. Automatisering en kunstmatige intelligentie bereiden de weg voor een gouden tijdperk voor hernieuwbare energie: ze drukken de kosten en stimuleren de productiviteit en efficiëntie.

Elektrische en autonome voertuigen voorop

In 2030 rijden er in de meeste grote steden op grote schaal autonome, elektrische voertuigen. Het bezit van een eigen voertuig vervalt van een noodzaak tot een luxe. Veel mensen zullen nog steeds een voertuig hebben – net zoals mensen paardrijden of fietsen voor hun plezier. Maar voor de meeste bewoners van de grote steden zal een persoonlijk voertuig niet langer hun primaire vorm van vervoer zijn.

