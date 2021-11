De laatste trends rond cryptovaluta

Tijdens de BeleggersFair Kennis Update op 10 december bespreekt Thomas Francken (VanEck) de laatste trends rond cryptovaluta en de mogelijkheden om hierin veilig te investeren.

Francken gaat gedurende deze masterclass dieper in op de laatste trends binnen de cryptocurrency-markt en schetst een toekomstbeeld van de industrie. Volgens hem zal de digitale infrastructuur van het internet en het financiële systeem draaien op decentrale blockchain technologie. Als investeerder is het belangrijk om goed op te hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en een gepaste allocatie te hebben naar deze veelbelovende markt.

Daarnaast legt Francken uit hoe u verantwoord cryptocurrency-beleggingen kunt opnemen in uw portefeuille.

Masterclass: Invest in the Future of Digital Finance

Tijd: 10.30 uur

Klik hier om u aan te melden voor de BeleggersFair Kennis Update en deze online masterclass

Spreker: Thomas Francken

Investment Manager Digital Assets bij VanEck Europe Asset Management B.V.

Thomas Francken heeft een academische achtergrond in Corporate Law en Finance en is bezig met de afronding van zijn CFA. Voorheen is hij werkzaam geweest bij ING Bank NV als Analyst in het Structured Acquisition Finance team en daarna bij het crypto hedge fonds Cyber Capital BV als Investment Manager.

Francken verdiept zich sinds 2017 in de cryptocurrency-markt en heeft in het verlengde daarvan een Executive Course Blockchain Technologies afgerond van de MIT University eind 2019. Sinds September 2021 is Francken toegetreden tot het Digital Assets team van VanEck.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht