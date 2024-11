De Luie Belegger

Voor wie me net kent: ik ben De Luie Belegger. Ik hou niet van ingewikkelde analyses met bij elkaar geraapte feiten uit kranten en tijdschriften; ik hou van eenvoud en verrassende visies. Wat doet mijn buurman, zijn buurman en de andere mensen in de straat.

Ik vertaal dat naar wat je kan kopen, veelal lekker gespreid in een mandje van aandelen met ETF’s. Ik verkoop ze nooit met verlies; ik wacht op een aantrekkelijke winst. Ik ben veel te lui om in paniek te raken.

De AEX is het gevecht gestart met de steun van 86-87 voor de VanEck AEX ETF. Een voor de markt tegenvallende presidentsverkiezing in de VS, aanhoudende koersdruk van de techaandelen en een stijgende obligatierente kunnen een doorbraak forceren voor een daling van de ETF tot beneden de 80 euro.

Ik geloof in techniek, want zonder techniek is er geen vooruitgang. Alleen zijn de techaandelen hier sterk op vooruitgelopen. De groei begint te haperen. Waarderen zijn nog niet geheel genormaliseerd. Daarom stal ik mijn geld voor de iShares Nasdaq ETF (koers 178 euro) op een spaarrekening, die meer oplevert dan koersverlies. Tussen de 160 en 130 euro ga ik staffelend kopen.

India wordt al de groeimotor van de wereldeconomie beschouwd nu de groei van de Chinese econome sputtert en normaliseert. Ik heb belangstelling voor de iShares MSCI India ETF op 50,40 euro. De technische indicatoren staan nog niet op groen. Ik ga kopen tussen de 44 en 48 euro.

