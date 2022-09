De Luie Belegger

Het is toch vreselijk. Ik ben gaan beleggen vanwege de mooie rendementen, maar het zijn pijnlijke verliezen geworden. Ik tel dagelijks mijn centen in plaats van te genieten van mijn portefeuille, maar ik ben niet van plan om kwaliteit met verlies te verkopen. Vrijgekomen middelen ga ik echter nog niet investeren. Ik wacht op een duidelijke kentering van de trend. Liever iets te laat kopen dan te vroeg.

VanEck AEX ETF

De VanEck AEX ETF noteert 66,63 euro. Ik blijf hiervoor kiezen, omdat het een mooie afspiegeling is van alles belangrijke sectoren. De trend is nog negatief. Ik ben benieuwd of de steun van 65 euro sterk genoeg is. Als een doorbraak uitblijft, ga ik nog niet kopen. Ik doe het rust aan en wil me niet laten meeslepen door de waan van de dag.

iShares Dow Jones China Offshore 50

iShares Dow Jones China Offshore 50 staat op 37,36 euro redelijk onderin in de zijwaarts bewegende bandbreedte van 35-40 euro. De trend en andere technische indicatoren wijzen op een stijging. Er zijn echter fundamentele twijfels over de kracht van de economie. De ETF staat iets lager dan het niveau na het uitbreken van de coronacrisis.

Philips

Ik zal niet ontkennen dat het speculatief is om aandelen Philips te kopen op 17,95 euro. Natuurlijk heeft de onderneming schandelijk geklungeld met de apneu- en beademingsapparatuur. Inmiddels is het mes in de organisatie gezet en zijn enorme voorzieningen getroffen. Nu breekt het moment aan dat Philips het voordeel van de twijfel moet worden gegund.

