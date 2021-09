De meest kwetsbare aandelen in de AEX

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag flink lager openen. Het dreigende faillissement van Evergrande hakt erin.

In de premarket lopen de verliezen op tot meer dan 1% voor de DAX en Stoxx 50. De verliezen voor de Amerikaansen markten zijn wat minder. In Azië zijn de markten in China, Nikkei en Kospi gesloten.

De AEX (789,49) heeft in de afgelopen week dat een doorbraak van de grens van 800 op dit moment onmogelijk is. Daarvoor is er ook te weinig bedrijfsnieuws, een typisch seizoensgebonden probleem. De RSI staat 54,46, maar de markt is pas koopwaardig als deze is gedaald tot tussen de 40 en 30.

AEX-aandelen met een RSI van meer dan 60 zijn: ASMI, IMCD, Adyen, ASML, Philips en DSM. Dat zijn de kwetsbare aandelen. Minder dan 30 is de RSI voor Unilever, Unibail Rodamco en Signify.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16515 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht