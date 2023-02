De midlifecrisis van Big Tech

We zitten misschien niet in een recessie, maar duidelijk wel in een ’tech-cessie’. Vorige week gebeurde waar beleggingsanalisten al bang voor waren: de bedrijfswinsten van Apple, Amazon en Alphabet daalden in het vierde kwartaal van 2022 met meer dan 10%. Dat hebben we in het voorbije decennium niet eerder gezien.

Tienduizenden aangekondigde ontslagen in januari waren een voorbode. Maar de tech-cessie gaat verder dan dat. Big Tech krijgt te maken met het klassieke dilemma van de vernieuwer: bedrijven groeien zo hard dat ze hun strategieën niet meer kunnen aanpassen wanneer disruptieve nieuwkomers ze uitdagen. Ze voelen de druk om relevant te blijven. Anders gezegd, Big Tech gaat door een zakelijke midlifecrisis heen.

Meta

Een avond eerder nog verraste Meta Platforms, voorheen Facebook, beleggers in positieve zin. Het social media bedrijf van de eigenzinnige Mark Zuckerberg heeft al langer te maken met kritiek. In een poging om een nieuwe periode van onstuimige groei in te gaan besteedt Meta een groot deel van de miljardenwinsten aan de metaverse, een futuristische nieuwe online wereld waarvan het niet duidelijk is hoe er geld aan verdiend gaat worden. Zuckerberg lijkt nu van koers te wijzigen en kondigde een omvangrijke aandeleninkoop van $40 miljard aan. Het aandeel Meta maakte een sprong van 23%. Beleggers hebben in dit plan duidelijk meer vertrouwen.

Apple, Amazon en Alphabet

Apple zag de omzet afnemen met 5% en de winst per aandeel met 10,9%. De omzetdaling was de grootste in een kwartaal sinds 2016. iPhones, MacBooks, wearables: van alles werd minder verkocht. Amazon boekte, ondanks een torenhoge omzet van $149 miljard in het kwartaal, over heel 2022 een verlies van $2,7 miljard: het grootste verlies ooit in een jaar. In 2021 werd nog $33 miljard winst gemaakt. Alphabet zag opnieuw de advertentie-inkomsten teruglopen. De winst per aandeel daalde daardoor met 11%.

Midlifecrisis

Het verhaal is zo oud als de weg naar Rome. Ergens tussen hun 40e en 50e levensjaar denken mensen na over het doel in de tweede helft van hun leven. Een deel verandert van baan, koopt een motorfiets of geeft zich over aan plastische chirurgie. Bedrijven doen eigenlijk niet anders. We gaven al het voorbeeld van Meta, dat van naam veranderde en van Reality Labs een nieuwe, extreem dure hobby maakte. In hetzelfde licht kan alle aandacht voor kunstmatige intelligence (ook wel artificial intelligence of AI genoemd) worden gezien. Microsoft domineerde met ChatGPT de krantenkoppen in de afgelopen weken. Maar ook het persbericht van Alphabet was doorspekt met beloften over AI. Het moet allemaal nog blijken of het ook daadwerkelijk tot een nieuwe periode van onstuimige groei gaat leiden.

Beleggers in Big Tech

Beleggers in Big Tech zullen zich af moeten vragen of ze er vertrouwen in hebben dat de nieuwe groeiplannen gaan slagen. Belangrijk, omdat Big Tech bedrijven een grote beurswaarde hebben en de toonaangevende aandelenindices domineren.

Wat Big Tech helpt is dat ze enorm veel geld op de bank hebben staan. De grootste technologiebedrijven bezitten zo ongeveer 10% van alle cash in handen van S&P 500-bedrijven. Dat kan van pas komen bij het doen van overnames of het opzetten van nieuwe ondernemingen. In een periode van economische onzekerheid zijn bovendien sterke bedrijven met sterke merken meer in trek bij beleggers die op safe willen spelen. Een hogere rente maakt het voor durfkapitalisten moeilijker om te concurreren. Big Tech heeft daarom een langere adem. Maar uiteindelijk zullen ook bij hen de nieuwe diensten in de gunst moeten vallen bij de klanten.

