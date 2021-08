De mogelijkheden van voorfinanciering

Door je facturen te verkopen, ofwel te voorfinancieren, kun je zo nieuwe mogelijkheden voor jezelf creëren als ondernemer.

De meeste ondernemers zijn inmiddels wel bekend met het concept van facturen verkopen aan een factoringbedrijf.

Door je facturen te verkopen aan het factoringbedrijf, kan dit kansen bieden voor meer groei en stabiliteit.

Een mogelijkheid die voor zowel de startende als doorgewinterde ondernemer een uitkomst biedt.

Stimuleren van groei

Binnen een onderneming is het stimuleren van groei een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden van voorfinanciering. Als ondernemer zit je niet langer te wachten op het feit dat je moeten wachten op de betalingstermijn. Wachten levert een vertraging op, bijvoorbeeld tussen betaling en herinvestering. Op deze manier stagneert de groei van een onderneming. Door gebruik te maken van voorfinanciering haal je als het ware de betaling naar voren. Zo behoud je tempo binnen het groeitraject en krijg je de mogelijkheid om gelijk te herinvesteren.

Een efficiënte geldstroom

Voorfinanciering kan dienen als een efficiënte geldstroom. Als onderneming wil je dat de cashflow op orde is. En voorfinanciering kan als voordeel bijdragen aan het sneller liquide maken van deze cashflow. Via deze weg kun je met meer structuur je betalingsverkeer inrichten. Bovenal helpt dit om zo het overzicht te behouden. Het is belangrijk om een helikoptervisie te hanteren, zo weet je het namelijk gelijk als een debiteur z’n factuur bijvoorbeeld nog niet heeft betaald.

Voordelen van voorfinancieren

Het voorfinancieren van je facturen levert vele voordelen op. Zo hoef je zelf niet langer het debiteurenbeheer uit te voeren. En maak je meer tijd vrij om te kunnen focussen op wat belangrijk is binnen jouw onderneming. Door meer tijd te investeren in je onderneming kun je je voordeel pakken ten opzichte van je concurrenten. Daarnaast kan het als professioneel worden gezien als je het debiteurenbeheer uitbesteedt door een externe partij. Als gevolg hiervan heb je dan wel minder persoonlijk contact met je klanten. Dit kun je uiteraard oplossen door zo nu en dan contact op te nemen, met behoud van je klantrelatie.

Voorfinanciering vs. traditionele lening

Daarnaast biedt voorfinanciering een voordeel als je het vergelijkt met een traditionele lening. Je beschikt enerzijds over flexibel krediet en anderzijds ga je hier geen schuld voor aan. Dankzij het voorfinancieren van je facturen krijg je de mogelijkheid om te investeren. Mocht dit bijvoorbeeld niet aan de orde zijn kun je ervoor kiezen om het versturen van facturen weer in eigen beheer te nemen. Bij de meeste factoringbedrijven kun je er namelijk voor kiezen welke facturen je wel of niet uit handen geeft aan het factoringbedrijf. Op deze manier zit je dus niet vast aan een abonnement of langlopend contract.

