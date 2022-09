De mondiale impact van een Europese recessie

De Eurozone en het Verenigd Koninkrijk gaan later dit jaar een recessie tegemoet, waarbij de Europese Centrale Bank en de Bank of England een tromgeroffel van sombere voorspellingen laten horen. De enige vraag is hoe groot de recessie zal zijn.

In elk scenario zal het wereldwijde gevolgen hebben voor veel economieën en bedrijven. De recessie komt op een moeilijk moment, omdat ook in de Verenigde Staten de groei vertraagt en in China het herstel nog steeds stagneert. Maar er zijn ook factoren die de klap van Europa verzachten.

Overheden ondersteunen de economie met grotere uitgaven en we houden rekening met een sterkere concurrentiepositie door een zwakkere euro en pond. Bovendien zijn de waarderingen van aandelen, winstprognoses voor bedrijven en allocaties van beleggers naar Europa en het Verenigd Koninkrijk heel laag.

De handelspartner van de wereld

Europa en het Verenigd Koninkrijk samen vormen de op twee na grootste economie ter wereld. De regio is een van de grootste exporteurs en een van de grootste investeerders (zie grafiek). De Europese Unie is de belangrijkste handelspartner voor 80 landen wereldwijd. Ter vergelijk: de Verenigde Staten is dat voor 20. Een vertraging van de economie in Europa zal dan ook breed gevoeld worden. De economische slagkracht doet de relatief kleine bevolking en aandelenmarkten in het niet vallen. Met 440 miljoen vermogende consumenten is Europa de grootste hoop voor overzeese Amerikaanse en Chinese bedrijven.

Jean-Paul van Oudheusden, marktanalist bij eToro: “Beleggers hebben al veel van de sombere vooruitzichten verwerkt. Zowel de euro als de toonaangevende aandelenindices zijn ingestort. De bedrijfswinsten herstelden zich in het tweede kwartaal van de coronapandemie met een sterke plus van 28% (en 18% zonder energie). Dit was een sterker getal dan in de Verenigde Staten. Daar staat tegenover dat er een scherpe winstvertraging aankomt, met een groeiverwachting van slechts 2% voor volgend jaar. Sommige analisten hanteren nog steeds dubbele cijfers voor de groei van bijvoorbeeld de industrie of de detailhandel, maar dat lijkt ons onrealistisch.

Optimisme zou kunnen komen van de lage waardering voor aandelen. De gemiddelde koers/winstverhouding in Europa is nu 11x de verwachte winst in de komende twaalf maanden. Dat is enerzijds 15% onder het historisch gemiddelde, anderzijds nog duidelijk boven de 7,5x die we zagen tijdens de financiële crisis van 2008. Zakenbank Bank of America houdt periodiek een enquête onder grote beleggers. Interessant is om te lezen in de laatste editie van deze week dat Europese aandelen dusdanig worden onderwogen, dat het percentage nu meer dan twee standaarddeviaties onder het historisch gemiddelde ligt.”

