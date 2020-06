De Nasdaq is de smaakmaker van elke portefeuille

De kracht en potentie van een index hangt nauw samen met innovatie en techniek.

Een nieuw biersoort van Heineken of nieuwe ijsjes van Unilever worden door bijna niemand gezien als technologische ontwikkelingen. Dat geldt wel voor elektrische auto’s, smartphones, de cloud, AI, fintech, blockchain en allerlei vormen van digitale communicatie. De ongebreidelde groei laat de traditionele indices verbleken. Zo steeg de AEX over de afgelopen 30 jaar met 326% en de Nasdaq met 2.860%.

De technologische stand van een land en de vercommercialisering komt tot uitdrukking in de ontwikkeling van diverse indices. Ooit was Japan een technologisch wonderkind, maar wellicht heeft de vergrijzing van het land innovatie afgeremd. Echt veel nieuws komt niet meer uit Japan. De Nikkei daalde over de afgelopen 30 jaar met 22%. Buitenlandse beleggers hebben meer geluk gehad met Japanse aandelen dan de Japanners zelf door de koersstijging van de yen met 29%.

Winst

Europese beleggers hebben over de afgelopen 30 jaar een valutaverlies geleden van 7% bij hun beleggingen in dollar gerelateerde waarden als goud, Nasdaq en S&P 500, maar dat verlies staat in geen enkele verhouding tot de winsten: goud +352% en S&P 500 +875%. Het valt in het niet voor de winst van de Nasdaq: de smaakmaker van elke portefeuille. Onderschat niet het functioneren van de Amerikaanse kapitaalmarkt. Door het ons-kent-ons kunnen nieuwe onderhandse plaatsing vrijwel altijd tegen hogere waarderingen worden geplaatst. Zo worden de belangen van de investeerders meer waard en beschermd. Dat de oprichter er ook van profiteert is bijzaak; hij is slechts een radartje in het netwerk van het kapitaal.

Valutaverlies

Over valuta’s gesproken. Zowel de explosieve stijging van de Braziliaanse Bovespa als de Russische beurs heeft de binnenlandse beleggers verrijkt, maar de buitenlandse kopers hebben hun papieren winsten grotendeels zien verdampen door valutaverliezen. Beleggers in India zagen tegenover een 30-jarige stijging van 3.455% een valutaverlies staan van 66%. De Chinese yuan daalde met 18% bij een stijging van de index van Shanghai met 2.180%.

Techniek en innovatie zijn al enkele eeuwen de aanjagers van de economie. Het heeft ons van het platteland naar de stad gestuwd. Techniek, innovatie en export blijven de belangrijke aanjagers. Vanwege de coronacrisis doet de export even niet mee. Mooie groei zal dus moeten komen van innovatie en techniek. Daarom blijft de Nasdaq een van de belangrijkste markten. Vergeet niet de Chinese beurzen, want president Xi Jinpin ziet techniek en innovatie als aanjagers van groei.

