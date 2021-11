De ‘new investor’ rukt op!

Kuuske is het platform voor de nieuwe belegger. Het brengt de ervaring van influencers samen met de kennis van analisten en triggert deze nieuwe belegger om de juiste beslissingen te nemen. Bekijk het interview dat Charles Groenhuijsen had met Kuuske.

Het multimediale platform Kuuske anticipeert op de vraag naar onafhankelijke informatie, op een eigentijdse manier via videocontent op social media. Het biedt objectieve onafhankelijke content, is interactief en betrokken. Vanaf 2022 wordt een talkshow op YouTube de spil van het platform. Nu al is Kuuske actief met videocontent en masterclasses met bekende influencers.

Charles Groenhuijsen interviewt de startup Kuuske

