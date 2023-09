De nieuwe goudkoorts / waarom Nvidia de winnaar is

Microsoft en OpenAI braken de markt voor AI (artificial intelligence), maar het was onmiskenbaar Nvidia dat met de eerste grote winst aan de haal ging. De verbluffende cijfers van Nvidia roepen bij beleggers direct de vraag op: wie volgt?

Nvidia is typisch een ‘scheppen en pikhouwelen’-aandeel. Tijdens de Amerikaanse Gold Rush in de 19e eeuw werd het meeste geld verdiend door de aanbieder van scheppen en pikhouwelen die de gelukszoekers voorzag van gereedschap en niet door die gelukszoekers zelf. In die zin lijkt Nvidia op ASML, dat machines verkoopt aan iedereen die de meest geavanceerde chips hoopt te maken. Of AI in de brede markt gaat leiden tot hogere productiviteit, meer efficiëntie en structureel hogere bedrijfswinsten zal moeten blijken; de $6 miljard nettowinst die Nvidia in het afgelopen kwartaal boekte zit in elk geval in de tas (zie grafiek).

Extra paar handen aan het toetsenbord

Wie volgt in de slipstream van Nvidia? De grootste technologiebedrijven (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet en Meta Platforms) investeren al jaren in AI. Ze besteden miljarden aan onderzoek en productontwikkeling, zijn zonder uitzondering klant bij Nvidia en rollen op dit moment diensten uit om het geïnvesteerde geld terug te verdienen.

Microsoft was de eerste met een licentie voor de ChatGPT, de chatbot van OpenAI, voor $30 per gebruiker per maand. Het bedrijf geeft zelf aan dat de interesse ‘enorm’ is, maar ook dat pas over een jaar te beoordelen is of er gesproken kan worden over een succes. De technologiereus koppelt ChatGPT ook aan zijn zoekmachine Bing, die op gepaste afstand concurreert met Google Search. Het marktaandeel van Bing is klein, minder dan 10%, maar het belang is groot: Microsoft verwacht bij elk 1% groei in marktaandeel $2 miljard aan extra advertentie-inkomsten te kunnen bijschrijven.

Google (onderdeel van Alphabet) op zijn beurt kondigde vorige week aan in samenwerking met Nvidia twee nieuwe diensten te lanceren: Writer en Runway. Writer is gericht op marketingafdelingen en andere tekstschrijvers, die snel input willen verzamelen op het internet voor een nieuwe tekst. Runway is vergelijkbaar, maar gericht op video’s. Als deze applicaties in de voetsporen treden van Google Maps en Google Search kan het een belangrijke nieuwe inkomstenbron voor Alphabet betekenen.

Extra paar ogen op de weg

Tot zover zijn dit allemaal toepassingen die gebruikt kunnen worden achter een computerscherm. Bedrijven als Tesla en John Deere, de Amerikaanse tractorfabrikant, lopen voorop met toepassingen in real life. Visionair Elon Musk werkt met Tesla al jaren aan zelfsturende auto’s, waarvoor hij een speciale supercomputer heeft ontworpen met duizenden Nvidia-kaarten erin. Deere is misschien zelfs al een stap verder en levert nu al landbouwmachines die met behulp van AI het boerenbedrijf efficiënter kunnen maken. Het voordeel van Deere is dat je op de akkers geen tegenliggers tegenkomt.

Vele toepassingen volgen

Bedrijven worden op de beurs meer waard als het ze lukt om nieuwe klanten te trekken, hun productiviteit te vergroten (meer omzet met dezelfde middelen) of hun efficiëntie te verbeteren (zelfde omzet met minder kosten). Het leidt geen twijfel dat AI nu nog in de kinderschoenen staat en er nog vele succesvolle toepassingen zullen volgen, niet in de laatste plaats mogelijk gemaakt door de uitrol van 5G-communicatienetwerken. Voor beleggers gericht op groei is het buitengewoon interessant om deze technologische ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Nvidia: nettowinst per kwartaal van 2019-2023 Q2 (in USD)

