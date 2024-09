De oogsttijd voor Microsoft breekt aan

Vorige week presenteerde Apple een AI-update, en gisteren was Microsoft aan de beurt. CEO Satya Nadella kondigde met trots aan dat de AI-assistent CoPilot wordt toegevoegd aan het immens populaire Office 365-pakket. Gebruikers van Word, Excel, PowerPoint, Outlook en Teams kunnen hiermee efficiënter werken. Dat zegt eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Terwijl er nog veel onzekerheid is over wat AI precies gaat betekenen voor de wereld, markeert de introductie van CoPilot voor Microsoft het begin van een nieuwe groeifase.

De afgelopen jaren heeft de technologiereus uit Portland al tientallen miljarden geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI). Dat lijkt misschien een enorm bedrag voor iemand die de gratis versie van ChatGPT heeft uitgeprobeerd. De deal die gisteren werd aangekondigd met Vodafone toont echter de potentie van AI. Het telecombedrijf neemt 68.000 CoPilot-licenties af voor zijn medewerkers.

Een testperiode liet zien dat een medewerker van Vodafone gemiddeld drie uur per week kan besparen met CoPilot. Een eenvoudige rekensom (op basis van een gemiddeld jaarsalaris van 60.000) toont aan dat het financiële voordeel ruimschoots opweegt tegen de maandelijkse extra abonnementskosten van $30. Dit voorbeeld zal zonder twijfel besproken worden in de boardrooms van veel bedrijven.

De zakelijke markt staat klaar om in te stappen

Microsoft heeft wereldwijd meer dan 400 miljoen Office 365-gebruikers, waarvan meer dan 260 miljoen in de zakelijke markt. Wanneer een bedrijf eenmaal aan boord is bij Microsoft, is de overstap naar concurrenten zoals Google of OpenAI zeldzaam.

Medewerkers kijken ernaar uit om minder tijd te besteden aan repetitieve taken. Zodra het management overtuigd is van de toegevoegde waarde van CoPilot, en bedrijven massaal het voorbeeld van Vodafone volgen, is de oogsttijd voor Microsoft echt begonnen.

Wat zijn de risico’s?

De functionaliteit van CoPilot is verre van uniek. Het is nog te vroeg om een definitieve winnaar onder de AI-assistenten aan te wijzen. Ook Google, Meta en andere spelers investeren fors in deze nieuwe technologie. Hoewel Microsoft op dit moment een duidelijke voorsprong heeft, kan een superieur product van een concurrent dit snel veranderen.

