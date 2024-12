Saxo: ‘Trump blaast dollar op’

Saxo, marktleider op het gebied van online beleggen, presenteert vandaag haar jaarlijkse Outrageous Predictions voor 2025. Hierin wordt een reeks gebeurtenissen beschreven die, hoewel zeer onwaarschijnlijk, toch zouden kunnen plaatsvinden. Als ze zouden gebeuren, zouden ze schokgolven door de financiële markten sturen. Het zijn geen officiële prognoses, maar ze zijn bedoeld om discussies uit te lokken en het heersende consensusdenken uit te dagen.

Saxo’s Outrageous Predictions voor 2025:

1. Trump 2.0 blaast de Amerikaanse dollar op

In 2025 herziet de nieuwe regering-Trump de Amerikaanse relatie met de wereld, door enorme tarieven op alle importen in te voeren en tekorten terug te dringen met behulp van een door Elon Musk geleide Department of Government Efficiency (DOGE). “De gevolgen hiervan voor de Amerikaanse dollar zijn desastreus voor de wereldhandel, omdat de benodigde toevoer van dollars om het wereldwijde dollar-systeem draaiende te houden, wordt afgesneden. Dit leidt opmerkelijk genoeg tot een sterke stijging van de Amerikaanse dollar, maar alternatieven worden door financiële actoren wereldwijd snel gevonden”, stelt Hardy.

Mogelijke marktimpact: De cryptomarkt verviervoudigt tot meer dan 10 biljoen dollar, de Amerikaanse dollar daalt 20% tegenover belangrijke valuta en 30% ten opzichte van goud. De Amerikaanse economie blijft groeien, met stijgende lonen die gelijke tred houden met de inflatie, terwijl productiecapaciteit terugkeert naar de VS. Dat geeft Amerikaanse exporteurs een voorsprong.

2. Nvidia stijgt naar het dubbele van de waarde van Apple

In 2025 wordt Nvidia’s succes verder versterkt door de massale beschikbaarheid van de revolutionaire Blackwell-chip, met 208 miljard transistors. Deze chip levert een 25-voudige verbetering in AI-berekeningen per eenheid verbruikte energie ten opzichte van de H100-generatie. ““De AI-wedloop wordt steeds intensiever, omdat geen enkel groot bedrijf of zelfs geen enkele overheid achter wil blijven. Ook rijzen de elektriciteitskosten van AI-datacenters de pan uit. Als gevolg van de onverzadigbare vraag naar de krachtigere en toch minder energieverslindende Blackwell-chips wordt Nvidia het meest winstgevende bedrijf aller tijden.”

Mogelijke marktimpact: Nvidia-aandelen stijgen ver boven de 250 dollar, voordat de markt vraagtekens zet bij het potentieel om nog meer marktaandeel te verwerven. Regulerende instanties richten zich steeds meer op Nvidia’s monopolistische positie.

3. China lanceert een stimuleringspakket van 50 biljoen yuan

In 2025 zet China een gewaagde stap door enorme fiscale stimuleringsmaatregelen ter waarde van meer dan 50 biljoen yuan (circa 7 biljoen Amerikaanse dollar) te lanceren, verspreid over meerdere jaren. “Veel van het geld wordt direct in handen van consumenten geplaatst via de digitale e-yuan, zodat het rechtstreeks in de economie vloeit. Daarnaast stimuleert China bedrijven om de werkuren te verkorten, wat de levenskwaliteit verbetert. Dit stimuleert vrije tijd, consumptie, bedrijfsvorming, gezinsvorming en het krijgen van kinderen.”

Mogelijke marktimpact: Een sterke reflatoire impact in China en wereldwijd, betere prestaties van opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten, hogere grondstofprijzen en een sterkere Chinese munt.

4. Eerste bio-geprinte menselijke hart luidt nieuw tijdperk van levensverlenging in

In 2025 slagen onderzoekers erin om een volledig functioneel menselijk hart te bio-printen met geavanceerde 3D-bioprinttechnologie. “Wetenschappers beginnen met CT-scans met hoge resolutie en maken een ingewikkeld digitaal model dat elk minuscuul detail van de complexe structuur van het hart vastlegt. Dit model dient als blauwdruk voor een geavanceerde 3D-bioprinter, die nauwkeurig menselijke stamcellen en biologisch afbreekbare steigermaterialen in lagen aanbrengt om het orgaan met opmerkelijke precisie te construeren.”

Mogelijke marktimpact: Verwachtingen voor groei in biotechnologie en 3D-printing stijgen, terwijl een golf van beursgangen in deze sector op gang komt. De gezondheidszorg verandert ingrijpend, met verbeterde patiëntuitkomsten en economische groei als gevolg.

5. Elektrificatiegolf beëindigt OPEC

In 2025 ziet OPEC haar relevantie verder afnemen en haar productielimieten van miljoenen vaten per dag irrelevant worden. “Nu sommige leden de productiequota al omzeilen om zoveel mogelijk inkomsten binnen te halen en de exportvraag daalt, beseft een meerderheid van de leden al snel dat het spel uit is. Te midden van het gekibbel en de onderlinge strijd vertrekken belangrijke leden. Hierdoor wordt de OPEC naar de geschiedenisboeken verwezen. Voormalige leden maximaliseren hun productie om hun marktaandeel veilig te stellen, waardoor de olieprijzen sterk dalen.”

Mogelijke marktimpact: De prijs van ruwe olie daalt. Dat is goed voor luchtvaartmaatschappijen, chemische, verf- en bandenfabrikanten en vracht- en logistieke bedrijven. Maar de markt komt snel in evenwicht en de olieprijzen stabiliseren zich, omdat leveranciers met hogere kosten, vooral in Noord-Amerika, de dure schalieolieproductie stopzetten. Japanse autofabrikanten proberen wanhopig om andere EV-spelers in te halen.

6. VS legt AI-datacentra belasting op wegens stijgende stroomprijzen

In 2025 stijgen de stroomprijzen in de VS fors door de enorme vraag van AI-datacentra. “Dit leidt tot verontwaardiging onder de bevolking, omdat huishoudens hun energierekeningen omhoog zien schieten, nog verergerd door pieken bij het thuisgebruik in de avond. In reactie hierop komen veel lokale overheden in actie om hun kiezers te beschermen, door de grootste datacenters enorme belastingen en zelfs boetes op te leggen om zo de lagere stroomprijzen voor huishoudens te subsidiëren.”

Mogelijke marktimpact: Een enorme hausse in Amerikaanse investeringen in energie-infrastructuur. De koersen van bedrijven als Fluor stijgen door enorme nieuwbouwcontracten. Tesla’s versnellende Megapack krijgt steeds meer aandacht. De langetermijnprijzen voor aardgas in de VS worden meer dan verdubbeld, wat aanzienlijk bijdraagt aan meer inflatie.

7. Natuurramp brengt grote verzekeraar in faillissement

Een ramp in de VS veroorzaakt schade die de verzekeringssector niet kan dragen, wat leidt tot paniek in de industrie en mogelijk overheidsingrijpen. “Een van de grootste Amerikaanse verzekeraars heeft de verzekeringsrisico’s als gevolg van klimaatverandering aanzienlijk onderschat, wat leidt tot te laag geprijsde polissen in de getroffen regio. Met onvoldoende reserves om claims te dekken en onvoldoende herverzekering om de kosten van deze extreme gebeurtenis te beperken, breidt de paniek zich uit over de hele sector. Er ontvouwt zich een crisis, die tot discussies op overheidsniveau leidt over de vraag of het failliete bedrijf en andere aangetaste bedrijven gered moeten worden om verdere schade te voorkomen.”

Mogelijke marktimpact: De aandelen van Berkshire Hathaway stijgen omdat het bedrijf van Warren Buffet genoeg kapitaal heeft om de paniek te doorstaan en het bedrijf marktaandeel wint.

8. Pond wist post-Brexit korting uit tegenover de euro

In 2025 stijgt het Britse pond tot boven 1,27 ten opzichte van de euro, dankzij constructieve economische vooruitzichten onder het nieuwe Labour-beleid in het VK. “De vooruitzichten voor het VK zijn zo constructief als altijd in het post-Brexit tijdperk. Dat wil zeggen, het is het meest positief ten opzichte van de zieke man van Europa, en dat is, nou ja… Europa, of ten minste de kernlanden van de eurozone, Frankrijk en Duitsland. Er waait een frisse wind op het gebied van fiscaal beleid in het VK. De Labourregering kondigt vóór 2025 begrotingsprioriteiten aan, waarbij de meest schadelijke soorten belastingverhogingen op inkomens worden vermeden, terwijl de minst productieve uitgaven in de publieke sector worden teruggeschroefd om de tekorten te verkleinen.”

Mogelijke marktimpact: Binnenlandse investeringen en robuustere groeivooruitzichten ondersteunen het Britse pond ten opzichte van de kwakkelende euro, waardoor de euro/sterling-koers daalt tot 0,7500, onder de koers van 0,76 op de dag voor de Brexit-stemming. De Britse FTSE 100 zet een sterke prestatie neer.

Implicaties voor markten en beleggers

Hoewel deze voorspellingen niet de officiële marktvooruitzichten van Saxo zijn, dienen ze als herinnering voor beleggers om rekening te houden met alle mogelijke uitkomsten, zelfs de meest onwaarschijnlijke.

