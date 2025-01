De populairste aandelen onder Saxo-beleggers in 2024: tech voert de boventoon

Wat waren de favoriete aandelen van de Nederlandse Saxo-beleggers in 2024? Hieronder een overzicht van de meest verhandelde aandelen en de aandelen met het meest belegd vermogen onder de Nederlandse Saxo-klanten. Ook zien we wat de populairste ETF’s, op basis van belegd vermogen, zijn. Bij de meest verhandelde aandelen is het vooral tech wat de klok slaat. Zo was ASML vorig jaar het meest populair. Nvidia en Besi staan op de tweede en derde plek.

Op de vierde plek vinden we Just Eat Takeaway. Dat de thuisbezorggigant een roerig 2024 tegemoet ging, bleek al uit het Saxo-webinar ‘De toppers en floppers voor 2024’ in december 2023. Het werd zowel als een mogelijke topper als een mogelijke flopper gezien. Met een stijging van ongeveer 15% afgelopen jaar bleek het uiteindelijk een topper te zijn geworden. En ook voor 2025 staat Just Eat op de lijst van toppers, zo bleek recent tijdens het gelijknamige webinar met de blik op dit jaar.

Opvallend genoeg staan er zelfs in dit jaar van de Amerikaanse verkiezingen maar weinig Amerikaanse aandelen in de lijst. Sterker nog, dat is er maar één: Nvidia. Het eerstvolgende Amerikaanse aandeel, Tesla, vinden we pas op de dertiende plek.

De meest verhandelde aandelen:

ASML Nvidia Besi Just Eat Takeaway ING Groep Shell ASM International Adyen Alfen Pharming Group

Populairste aandelen op basis van meest belegd vermogen

Wanneer we naar de aandelen waarin het meeste geld is belegd kijken, dan zijn we eigenlijk een heel klassiek beeld. Oud en vertrouwd ‘never sell Shell’ staat op één, en ook ASML en ING zullen weinig wenkbrauwen doen fronsen. Tesla en Nvidia vertegenwoordigen de VS in deze top-10.

Shell ASM ING Groep ASM International Nvidia Tesla Besi Unilever Ahold Delhaize Aegon

Populairste ETF’s van 2024 (o.b.v. belegd vermogen)

Kijken we naar de populairste ETF’s, ook op basis van belegd vermogen, dan zien we daar een stuk meer Amerika. Bovenaan staat, zoals eigenlijk altijd, iShares’ MSCI World. Maar op plek 2, 4, 5, 8 en 9 zien we fondsen die ook focussen op de USA. Verder zien we een aantal wereldwijd gespreide ETF’s (op plek 3, 7 en 10) en vinden we tot slot de AEX-ETF van VanEck in het midden van het lijstje, op plek 6.

iShares Core MSCI World UCITS ETF Vanguard S&P 500 Dist UCITS ETF Vanguard FTSE All-World UCITS ETF iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF VanEck AEX UCITS ETF VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF iShares NASDAQ 100 UCITS ETF iShares Core S&P 500 (Acc) UCITS ETF iShares MSCI World USD (Dist) UCITS ETF

