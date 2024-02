De rek is eruit bij Ahold Delhaize

Ahold Delhaize boekte over 2023 een recordomzet van €88,6 miljard, maar dat is geen reden tot een juichstemming. “We hebben elk dubbeltje om moeten draaien”, zei topman Frans Muller vanmorgen – en dat is terug te zien in de cijfers. Zonder een verbetering van de economische omstandigheden voor consumenten in 2024 zal het voor de grootgrutter een flinke klus worden om dit jaar opnieuw alle doelstellingen te halen. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

In 2023 daalde de operationele winst met 23% door hogere kosten die nauwelijks nog konden worden doorgegeven aan de consument. Een groot deel van de daling kwam tot stand in het vierde kwartaal, bijvoorbeeld bij de winkels in de Verenigde Staten en online distributiekanaal Bol. Door interne kostenbesparing wist de grootgrutter er onderaan de streep nog een winst per aandeel uit te persen die nagenoeg gelijk was aan die van vorig jaar. Ahold Delhaize houdt voor 2024 stoïcijns vast aan het verdedigen van een operationele marge van minimaal 4% (wat niet veel sectorgenoten halen), maar heeft veel verschillende belangen te dienen en niet veel speling.

Consumenten letten steeds vaker op de kleintjes

In Zaandam zal men ernaar uitzien dat er in 2024 meer ruimte komt in de huishoudboekjes door lagere energieprijzen of renteverlagingen. In het algemeen wordt vaak gezegd “de beurs is niet de economie”, maar dat geldt niet voor Ahold Delhaize. De supermarktketen staat midden in de samenleving. De gemiddelde consument moet voor het eerst sinds lange tijd beter nadenken over noodzakelijke uitgaven. Omdat Ahold Delhaize voorziet in eerste levensbehoeften is de pijn nog niet zo voelbaar als bijvoorbeeld bij Heineken, dat vanmorgen een 4,7% lager biervolume in 2023 moest melden. Zonder verlaging van energieprijzen en rentestanden neemt de kans toe dat Ahold Delhaize dieper in de kosten zal moeten snijden om ook in 2024 de doelstellingen te halen of met minder genoegen zal moeten nemen.

Beleggers stoppen Ahold in hun mandje

Desondanks reageerden beleggers vanmorgen enthousiast op de gepresenteerde resultaten. Ze beloonden het aandeel met een koersstijging van 3,5%. Daarbij lijkt vooral de koers/winstverhouding van 10 een rol te spelen. Historisch gezien is het aandeel Ahold Delhaize op de beurs in de afgelopen tien jaar niet zo goedkoop geweest, op een uitzonderlijk moment in de coronaperiode na. Wat men ziet is een bedrijf dat in 2023 zijn doelstellingen heeft gehaald, een keurig dividend uitbetaalt, de inkoop van eigen aandelen voortzet en de doelstelling voor 2024 handhaaft. Geen vuiltje aan de lucht wat dat betreft. De cijfers van vandaag laten echter zien dat de operationele rek eruit is. Het is dus zaak voor beleggers in Ahold Delhaize om de ontwikkeling van het macro-economische klimaat met bovengemiddelde belangstelling te blijven volgen.

