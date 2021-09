De strategie van Optimix

Het sentiment onder beleggers is nog steeds opperbest, getuige de recordregen op de aandelenbeurzen. In augustus bereikte de AEX Index maar liefst elf keer een nieuwe recordstand. De portefeuilles van de vermogensbeheerders van Optimix profiteerden volop mee. Maar, zoals eerder aangekondigd, hebben zij deze koersstijgingen aangegrepen om de aandelenweging in de portefeuilles in twee stappen te verlagen met het oog op enkele risico’s die op korte termijn spelen. Wanneer zij echter het grotere plaatje overzien dan zijn zij nog steeds optimistisch gestemd over het rendementsperspectief voor aandelen.

Eén van de manieren waarop de vermogensbeheerders van Optimix sentiment peilen is technische analyse. Naast sentiment spelen ook de factoren liquiditeit en groei een belangrijke rol in hun besluitvorming. Liquiditeit, groei en sentiment beïnvloeden elkaar bovendien. Het uitbundige sentiment op de beurs is volgens hen kwetsbaar voor een afnemende liquiditeit en/of groei.

Kortetermijnrisico: Afbouw obligatie-opkoopprogramma Federal Reserve

Eind augustus stond tijdens de (digitale) centrale bankiers bijeenkomst in Jackson Hole het monetaire beleid op de agenda. Het monetaire beleid bepaalt in hoge mate de hoeveelheid liquiditeit die naar de financiële markten stroomt. Met het oog op het afbouwen van het omvangrijke obligatie-opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft Optimix wat risico van tafel gehaald door aandelen te verkopen.

Maar nog geen renteverhoging

De voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, kondigde deze maand inderdaad aan dat er mogelijk aan het eind van het jaar minder obligaties opgekocht zullen worden. De beleidsrente, die in een bandbreedte van 0%-0,25% beweegt, zal echter nog langere tijd ongemoeid worden gelaten. Pas bij verder herstel van de arbeidsmarkt en bij een inflatie die langere tijd boven de 2% ligt, zal de beleidsrente verhoogd gaan worden. Powell benadrukte dat geleerd is van eerdere fouten en dat het te snel verhogen van de rente nu vermeden zal worden.

Profiteer van mogelijke koersdip

De woorden van Powell stelden beleggers gerust, de kapitaalmarktrente bewoog nauwelijks en aandelenkoersen stegen verder. Na de bijeenkomst van de Federal Reserve deze maand zullen de Jackson Hole-inzichten geopenbaard worden. Optimix verwacht dat vervolgens na de bijeenkomst in november het begin van de afbouw van het opkoopprogramma wordt aangekondigd. Dit zal mogelijk voor een periode van volatiliteit op de financiële markten zorgen. Ook kan het seizoenseffect van het coronavirus de economische groei in het najaar weer (tijdelijk) afremmen. Met het oog op deze risico’s achten de vermogensbeheerders van Optimix het wijs tijdelijk wat liquide middelen achter de hand te houden om zodoende te profiteren van een mogelijke koersdip.

Aandelen blijven op lange termijn aantrekkelijk

Op de langere termijn is de rendementsverwachting voor aandelen nog steeds aantrekkelijk, vindt Optimix. Ook wanneer het terugschroeven van het opkoopprogramma van de Federal Reserve begint, kan de omgeving voor liquiditeit nog altijd als ruim worden beoordeeld. Ook de groei ziet er positief uit door een sterke toename van de economische activiteit en de bedrijfswinsten. Optimix verwacht dat deze voorlopig bovengemiddeld zullen blijven groeien. Met de dag neemt het deel van de wereldbevolking dat gevaccineerd is toe en dankzij ‘booster’ vaccins leren mensen steeds beter leven met corona. Hierdoor zal, zo is de verwachting van Optimix, ook de besmettelijke deltavariant de economische groei steeds minder afremmen.

