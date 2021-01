De Top-4 van De Luie Belegger

Eigenlijk blijf ik beleggen best een beetje eng vinden, mompelt De Luie Belegger. Daarom koop ik ETF’s. Heb je van alles wat en eigenlijk kan zo’n ETF niet failliet gaan. Mijn Top-4.

Europa

Het spreekt me wel aan dat het fonds ernaar streeft het rendement te volgen van een index die bestaat uit de 600 grootste ondernemingen uit Europese ontwikkelde landen. Dat is een flinke spreiding. Daarom kies ik voor de Stoxx Europe 600 voor 38,16 euro. Het spreekt me meer aan dan de AEX, want die moet het vaak hebben van enkele aandelen. De AEX is niet slecht, maar ik ben een man van Europa.

Groei

Techniek staat voor mij gelijk aan groei. Techniek moet wel met z’n tijd meegaan. Duitse autoproducenten hebben de opkomst van de elektrische auto onderschat. De Amerikaanse Nasdaq 100 ETF volgt het rendement van een index die bestaat uit de 100 grootste niet-financiële ondernemingen die genoteerd zijn aan de NASDAQ. Deze ETF kost 715 dollar.

Smart City

De iShares Smart City Infrastructure ETF streeft ernaar de beleggingsresultaten te volgen van een index die bestaat uit bedrijven in ontwikkelde en opkomende markten die op een duurzame manier diensten en oplossingen leveren voor de ontwikkeling en het doeltreffende beheer van infrastructuur voor slimme steden. Ik zie het helemaal voor me: een stad met vliegende auto’s en motoren. Ze kosten maar 6,01 dollar.

Consumptie

Ik denk dat consumptie een belangrijke aanjager is van de economie. Bovendien heeft consumptie in opkomende markten een grotere groeipotentie dan in westerse landen. De MSCI EM Consumer Growth ETF heeft net wat meer te bieden dan de AEX, maar dat ziek ik als een vergoeding voor het valutarisico dat ik neem. De ETF noteert 39 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15634 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht