De virusmessen worden geslepen. Welk aandeel?

Beleggers blijven hopen en inspelen op het vinden van een vaccin tegen corona. De eerste testen op mensen zijn gedaan.

Koersen zijn sterk gestegen van de aandelen van ondernemingen die druk in de weer zijn om een coronavaccin te ontwikkelen. Hierdoor wordt voor Moderna al 449 keer de omzet betaald en voor BioNTech 132 keer de omzet. In beide gevallen is de koers meer dan 23 keer de boekwaarde.

Het is gokken wie als eerste een vaccin op de markt mag brengen, maar ook wie voldoende snel een vaccin kan produceren om 5 miljard van de 8 miljard mensen te vaccineren. Naar het schijnt moet ongeveer 60% van de wereldbevolking worden ingeënt. Andere vaccin-jagers zijn onder meer Curevac en Vaneva. “De verwachtingen voor 205 kandidaat-vaccins tegen het coronavirus zijn hooggespannen”, schrijft het FD.

Johnson & Johnson en Pfizer worden eveneens veelvuldig genoemd als belangrijke spelers op de coronamarkt. Qua waardering ontlopen beide bedrijven elkaar niet veel met een waardering van 4x de omzet en 3,1 keer de boekwaarde voor Pfizer en 6,6 keer voor Johnson & Johnson.

De keuze

Nog geen belegger weet welke onderneming de corona-kandidaat kan omzetten in een corona-vaccin. Een blinde aap kan een potentiële winnaar aanwijzen. Speculatief ingestelde beleggers zouden Moderna kunnen kopen op 94,85 dollar met het niet te onderschatten risico dat het een gok is met enkele ‘nieten’. Combineer het wel met de aankoop van een langlopende put-opties. Voor Moderna geldt erop of eronder qua vaccin en de daarbij horende koersreactie van explosie of implosie.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 15093 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht