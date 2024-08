De vraag naar chips van Nvidia blijft voorlopig ongeëvenaard groot

Nvidia boekte in het afgelopen kwartaal een omzet van $30 miljard, daar waar de markt $28.6 miljard had verwacht. Voor het volgende kwartaal denkt het bedrijf uit te komen op $32.5 miljard, een stijging van 8% van kwartaal op kwartaal. De meest optimistische analisten hadden gehoopt op 25% en dat verklaart de voorlopige koersdaling van 5% in de nabeurshandel van de Nasdaq. De nieuwste bedrijfscijfers waren heel erg goed, maar niet waanzinnig goed. Toch is het langetermijnverhaal nog steeds intact en de vraag naar Nvidia-chips blijft voorlopig ongeëvenaard groot. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Nvidia ziet AI-chips ingezet worden op drie grote gebieden: het veranderen van de zoekfunctie op internet, het efficiënter maken van bedrijfsprocessen en het beveiligen van data en communicatie, niet in de laatste plaats door overheden. Microsoft en Meta hebben met budgetten van tientallen miljarden de aanval ingezet op de zoekfunctie van Google, dat zich daardoor genoodzaakt ziet zelf ook flink te investeren. In de breedte van de economie wordt de automatisering van bedrijfsprocessen onder de loep genomen, waar Nvidia handig op inspeelt door niet alleen hardware, maar ook software daarvoor te ontwikkelen. En in een polariserende wereld is het alle zichzelf respecterende overheden razendsnel duidelijk geworden dat beveiliging van vertrouwelijke data een eerste levensbehoefte is vanuit defensief oogpunt. Nvidia zit werkelijk overal aan tafel.

Drie-eenheid dicteert de markt

Toch kan ook Nvidia-CEO Jensen Huang en zijn team het niet alleen. In de afgelopen jaren is er een drie-eenheid ontstaan met TSMC uit Taiwan en Arm uit het Verenigd Koninkrijk. Nvidia bedenkt wat de chips moeten kunnen, Arm levert het ontwerp en TSMC zorgt voor de productie. Samen zijn ze goed voor 80% tot 90% van de meest geavanceerde chips, waarbij TSMC volledig afhankelijk is van de EUV-machines van ASML. Gezien de belangen op het gebied van commercie en veiligheid durft niemand te experimenteren met een andere line-up, die zich nog niet op grote schaal bewezen heeft. Gelet op de enorme afzetmarkt, de torenhoge kosten en forse winstmarges die Nvidia realiseert, zullen er ongetwijfeld kapers op de kust komen die zich naast Nvidia proberen te nestelen. Door de complexiteit van AI-chips kan dat echter nog jaren duren.

Kan NVIDIA de vraag bijbenen?

In complexiteit schuilt op korte termijn waarschijnlijk ook de grootste bedreiging voor beleggers in Nvidia. Een initiële productiefout bij de allernieuwste Blackwell-chip, die Nvidia in het vierde kwartaal een omzet van ‘enkele miljarden dollars’ moet gaan opleveren, zorgt voor het besef dat de ontwikkelingen aan de tekentafel harder gaan dan de praktijk kan bijbenen. Dat zou kunnen zorgen voor een meer structurele groeivertraging en wellicht winstnemingen bij beleggers die dit kalenderjaar al 150% en sinds mei 2023 al 350% in de plus staan op hun investering in Nvidia.

