De VS het laatste station van de corona-spread (hopelijk)

Marktvorsers beperken zich sterk tot monetaire beschouwingen als het gaat om duiding van de coronacrisis. Het is wellicht heel simpel: meer geld in de economie pompen, betekent hogere koersen. Hoe toonaangevender kapitaalmarkt van het stimulerende land is, hoe sterker dat effect op de wereldmarkten is.

Comment: Hieronder en bijgevoegd vindt u een selectie van corona-gerelateerd investmentnieuws. De belangrijkste beschouwing komt van Pimco: Er komt geen depressie. Bouwinvest en Natixis doen terechte signaleren, echter zonder te vertellen dat het om conjuncturele problemen gaat en niet om structurele. De coronacrisis in China maakt duidelijk dat bij een effectief beleid de meeste problemen gezondheidsproblemen binnen twee maanden onder controle zijn en dat kan worden gewerkt aan een economisch herstel. Probleem is wel dat de coronacrisis bezig is met een estafette: na China, Azië, Europa is nu de VS aan de beurt.

Nederland en de meeste andere Europese landen zullen naar verwachting dit jaar in een recessie terechtkomen door de impact van het coronavirus, stelt de institutionele vastgoedbelegger Bouwinvest in een persbericht. In het Nederlandse vastgoed hebben sectoren die het meest afhankelijk zijn van consumentenbestedingen de meeste last. Hieronder vallen retail – de dagelijkse basisbehoeften uitgezonderd – hotels en restaurants. Ook sectoren waar kortlopende huurovereenkomsten veel voorkomen, zoals co-workingkantoren, merken de impact, concludeert Bouwinvest.

Een recessie in de VS is onvermijdelijk, maar de ongekende crisismaatregelen die de Federal Reserve (Fed) deze week aankondigde, kunnen voorkomen dat de economie in een depressie belandt. Dat schrijft Tiffany Wilding, Noord-Amerika-econoom bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. Maandag kondigde de Fed ‘ongekende’ crisismaatregelen aan die de economische impact door de coronacrisis moeten verzachten. Wilding: “De Amerikaanse economie zal dit jaar in een recessie belanden, maar de aankondiging van de Federal Reserve op 23 maart dat ze een onbeperkt aantal staatsobligaties en hypotheekobligaties opkoopt en tal van andere stabiliserende maatregelen, kan op lange termijn verdere schade helpen voorkomen en het economisch herstel versnellen.”

Het stimuleringsprogramma in de VS kan ineffectief blijken te zijn. Dat stelt Philippe Waechter, Chief Economist bij Ostrum Asset Management, onderdeel van Natixis Investment Managers in zijn blog. “Deze crisis wordt gekenmerkt door ernstige beperkingen in het aanbod. Simpel geld de markt inpompen om koopkracht te stimuleren is derhalve niet effectief. Het Congres probeert er maatregelen door te krijgen die de situatie voor bedrijven zouden moeten verlichten, echter nog niet in lijn met de stappen die in Europa zijn genomen.” Het directe effect van deze situatie is een enorme stijging van de overheidstekorten. “Op basis van de verwachte activiteiten en de door overheden toegezegde uitgaven zal dit meer dan 5% van het BBP bedragen. De staatsschuld zal dus snel toenemen”, besluit Waechter.

Annacarla Dellepiane, hoofd ETF Capital Markets bij pensioenbelegger Legal & General Investment Management (LGIM) ziet dat indextrackers (exchange-traded funds, ETF’s) met de coronacrisis hun eerste echte stresstest hebben doorstaan. Sceptici vrezen al langere tijd dat ETF’s tijdens een bearmarkt moeilijk verhandelbaar zouden zijn. Die vrees blijkt ongegrond. “We bevinden ons nu in een bearmarkt en ETF’s zijn zo veerkrachtig als we hadden verwacht”, concludeert Dellepiane.

