De waan van ‘prachtig schone’ steenkolen

Opnieuw zet de Amerikaanse president Donald Trump het beleid van zijn voorganger Joe Biden volledig op zijn kop.

Trump ondertekende dinsdag een aantal presidentiële decreten om de Amerikaanse kolenindustrie, die hij omschrijft als ‘prachtig’, nieuw leven in te blazen. Hij probeerde dat ook al tijdens zijn eerste regeringsperiode. Het is opnieuw twijfelachtig of zijn plan gaat lukken. De zorgen over economische haalbaarheid en milieuvervuiling zijn zelfs hoorbaar binnen zijn eigen Republikeinse partij. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

Welke decreten ondertekende Trump?

Verlenging van de levensduur van verouderde kolencentrales. Een tijdelijke vrijstelling van strenge milieuregels voor een periode van twee jaar moet ervoor zorgen dat deze centrales operationeel blijven om te voldoen aan de stijgende vraag naar elektriciteit, mede veroorzaakt door de groei van AI-datacenters. ​ Opheffing van barrières voor kolenwinning. Het openstellen van federale gronden voor leasing en het classificeren van kolen als een ‘kritiek mineraal’ moet de exploitatie en productie van kolen vergemakkelijken. Bevordering van kolenexport. Federale agentschappen werden opgedragen om de export van kolen te stimuleren en internationale markten te verkennen voor Amerikaanse kolenproducenten. Oprichting van de National Energy Dominance Council: Deze raad zal toezicht houden op de energieproductie en het terugdraaien van regelgeving, met als doel Amerikaanse dominantie op de wereldwijde energiemarkt.

Eerdere poging tijdens het eerste presidentschap

Tijdens zijn eerste ambtstermijn probeerde Trump ook de kolenindustrie te revitaliseren door milieuregels terug te draaien en de productie te stimuleren. Deze inspanningen werden destijds belemmerd door de opkomst van goedkopere en schonere energiebronnen zoals aardgas en hernieuwbare energie. Critici wezen erop dat markttrends en economische factoren de effectiviteit van dergelijke beleidsmaatregelen beperkten. Ondanks de nieuwe presidentiële decreten lijken deze structurele uitdagingen voor de kolenindustrie te blijven bestaan. ​Ondanks de gerede twijfel schoten aandelen in de steenkoolsector gisteren omhoog (zie tabel).

Tabel. Koersontwikkeling van Amerikaanse steenkoolaandelen op 7 april 2025

Bron: Yahoo Finance

